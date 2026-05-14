特朗普訪華｜習近平提台灣一改9年前風格　美媒：較2017年更強硬

美國總統特朗普（Donald Trump）5月13日抵達北京，開啟為期三天的國事訪問。14日上午，特朗普與中國國家主席習近平會晤。會談期間，習近平強調，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。對此，美媒《彭博社》發文表示，2017年「習特會」時，習近平並未發表如此強硬言論。



2026年5月14日，中國北京，中國國家主席習近平歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左），2人會晤後握手。（Reuters）

習近平在會晤中強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

《彭博社》駐香港記者鍾碧琪（Rebecca Choong Wilkins）指出，習近平在與美國領袖會談時提到台灣問題並不罕見，但這次措辭格外強硬，說了「衝突」、「對抗」與「危險」等用詞，毫不含糊地向川普及其幕僚點出其中利害。

相較之下，2017年「習特會」時，習近平僅表示希望美方避免讓中美關係受到干擾，當時並未出現上述強硬的表述。

5月14日下午，習近平陪同特朗普一同參觀天壇。(Reuters)

針對本次「習特會」，外界普遍關注台海問題和伊朗問題，尤其美國國防部長罕見隨同出訪，更引發外界對中東戰爭能否平息、美台軍售會否因此被影響的關注。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在出訪前5月12日出席國會聽證會時表示，對台軍售將由特朗普作出決定。另外由於伊朗談判仍存在不確定性，所以他將一同出訪。美國國務卿盧比奧稍早接受美媒訪問時，也曾暗示「還有其他幾個國際關係領域，我們或許打算私下和他們談。我們不會在媒體上公布，但那些是我們雙方都同樣有些關切的領域」。

北京大學匯豐北京大學匯豐商學院智庫中東研究所執行所長朱兆一曾向《香港01》分析，特朗普的談判術式是「先公開否認再私下談條件」。他認為，中美之間正形成一種「以穩換穩」的默契：中方在伊朗問題上發揮建設性作用，推動局勢降溫；與此同時，要求美方在台灣問題上做出更負責任的承諾，減少對「台獨」勢力的縱容，維護台海基本穩定。「這不是簡單的等價交換，而是在複雜博弈中尋找利益交匯點。」