外交部：中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會　維護一中原則

《新華社》消息，5月11日，外交部發言人就台灣方面迄今未收到第七十九屆世界衛生大會與會邀請回應稱，為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。任何違背一個中國原則、打『台灣牌』搞政治操弄的圖謀，都註定以失敗告終。



瑞士日內瓦拍攝的聯合國萬國宮。（新華社）

第79屆世界衛生大會WHA將於5月18日到23日在瑞士日內瓦召開，而台灣方面迄今未收到第七十九屆世界衛生大會與會邀請。台灣已連續9年未獲邀請，今年很可能第10年缺席。

瑞士日內瓦拍攝的世界衛生組織標誌和世衛組織總部大樓。（新華社）

5月11日，大陸外交部發言人郭嘉昆回應事件稱，在中國台灣地區參與國際組織包括世界衛生組織活動問題上，中方的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理。中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由和權利參加世衛大會。台民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。

「為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。任何違背一個中國原則、打『台灣牌』搞政治操弄的圖謀，都註定以失敗告終。」郭嘉昆說。