剛果烏干達爆發伊波拉疫情致80死　世衛宣布構成全球衛生緊急事件

世界衛生組織（WHO）5月17日宣布，在剛果民主共和國（DR Congo）與烏干達（Uganda）爆發的伊波拉疫情構成「國際關注的公共衛生緊急情況」（public health emergency of international concern）。



根據世衛聲明，截至5月16日，在剛果民主共和國東部的伊圖里省（Ituri），已報告80例疑似死亡病例、8例實驗室確診病例及246例疑似病例。疫情已波及包括布尼亞（Bunia）、魯瓦姆帕拉（Rwampara）及蒙布瓦盧（Mongbwalu）在內至少三個衛生區，該國衛生部已表示，東部省份的新疫情已導致80人死亡。

在烏干達首都坎帕拉（Kampala），5月15日及16日報告了兩宗看似無關聯的實驗室確診病例，其中一例死亡，患者均來自剛果民主共和國。此外，在剛果民主共和國首都金沙薩，亦報告一宗來自伊圖里省的實驗室確診病例。

2026年5月16日，在剛果民主共和國伊圖里省布尼亞確認爆發涉及邦迪布吉奧菌株（Bundibugyo）的伊波拉後，救護車停在布尼亞綜合轉診醫院。（Reuters）

世衛表示，當前風險在區域層面為高，在全球層面為低。然而，由於該病毒此前曾在該地區出現，且可能存在未被發現的傳播鏈，加上邊境地區人口流動頻繁，疫情進一步擴散的風險非常高。世衛建議相關國家加強監測、感染防控及社區參與等工作。