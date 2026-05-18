湘桂遭暴雨地震夾擊　湖南石門1死2失聯　國家再調2.3萬件物資

湖南及廣西近日分別受暴雨洪澇及地震等自然災害夾擊，國家救災部門今日（18日）宣布，在先前已向廣西調撥1萬件中央救災物資的基礎上，再向湖南及廣西合共增撥2.3萬件應急物資，用於受災群眾的安置救助及基本生活保障。本次強降雨已造成湖南石門1人死亡2人失聯。



據央視報道，針對湖南、廣西暴雨洪澇、地震等災害影響，根據災區救災救助需要，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局向湖南調撥帳篷、折疊床、夏涼被、折疊桌凳、家庭應急包等中央救災物資1.8萬件，並在前期向廣西調撥1萬件中央救災物資基礎上，增加調撥折疊床、家庭照明燈、家庭應急包等中央救災物資5000件，支持兩省（自治區）妥善做好受災群眾安置救助和基本生活保障。

湖南石門遭遇強降雨。（壹基金）

此外，據「湖南日報」報道，石門縣自5月17日早上7時起遭遇極端強降雨，降雨瞬時雨量極大，致災風險高，更突破當地歷史雨量紀錄。截至今日（18日）晚上7時，石門縣已緊急轉移安置群眾達18406人，受災區域居民的基本生活暫時得到保障。官方通報，這場強降雨已造成1人死亡、2人失聯。

湖南石門遭遇強降雨。（網絡資源圖）

石門縣委、縣政府即時啟動應急處置機制，因應雨情及汛情變化，將應急響應級別提升至防汛Ⅱ級。當地政府迅速統籌各方救援力量，全力展開群眾轉移、搶險救援及基礎設施搶修等工作。

當地政府表示，將持續做好群眾轉移、巡查排險、搶險救災及受災群眾生活保障等工作，並會及時發布最新資訊。當地政府同時呼籲民眾密切關注天氣預警，遠離河道、山體陡坡、低窪易澇等危險區域，切實做好自身安全防護。