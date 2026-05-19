柳州一日兩次5.2級地震幾乎在同一位置　專家指不多見兩者有關聯

據中國地震台網正式測定，5月18日21時44分在廣西柳州市柳南區再次發生5.2級地震，兩次地震震中相距僅1公里。此外，18日晚這次地震的影響範圍較遠，廣東、廣西甚至香港均有市民反饋感受到了強烈震動。



對此，中國地震台網中心研究員韓顏顏表示，這兩次地震時間間隔約21小時，屬於同一區域，是區域構造應力長期積累後集中釋放的過程。



太陽村鎮上等村地震救援現場。（新華社）

柳州上一次地震需追溯至清朝康熙年間

據《瀟湘晨報》報道，柳州市地震應急監測中心主任李高峰介紹，此次地震序列具有以下幾個特點，一是地震災害較重。為近年來我區發生的2016年蒼梧5.4級、2019年北流5.2級和2019年靖西5.2級等同等級別地震造成的災害最重的一次，也是331年來柳州遇到最高等級的一次地震。

5月18日，救援人員在柳州市太陽村鎮上等村進行救援。（新華社）

據悉，1695年2月15日，清康熙三十四年正月初三，柳州府融縣與柳城縣交界區域發生5.5級地震，這也是柳州歷史上震級最高的一次地震。

二是此次地震震中烈度較高。震中抗震設防烈度為Ⅵ度；地震現場災害調查結果顯示，此次地震極震區烈度達到Ⅶ度。

5月18日，救援人員在太陽村鎮上等村受災現場搜救出91歲老人。（柳州消防）

三是地震震源普遍較淺。震中附近密集流動台陣測定的地震精定位結果顯示，地震震源深度較淺，大部分地震震源深度小於4公里。因為這次地震震源深度在8公里以內，屬於淺源地震，從科學上講，地震能量損耗極少，幾乎直接傳遞到地表，同等震級下震感和破壞力遠大於深源地震。

5月18日，柳州地震救援現場。（新民晚報）

四是此次地震震中構造較複雜。柳州有兩條主要的斷裂帶，一條山字型的河池—宜州斷裂帶，從柳州市的城邊北面通過，另外一條是桂林—南寧斷裂帶，這兩條斷裂帶均為早中更新世斷裂帶，地震活動性不高。

但由於本次地震的震中附近岩溶發育，地質構造較複雜，加之震源普遍較淺，岩溶洞穴對地震波具有放大作用，是此次地震烈度高、災害重的主要原因。

五是強震後一般都會有餘震，餘震基本在震中範圍以內，但不一定是強餘震。

5月18日，柳州地震救援現場。（新民晚報）

短時間內發生兩次5級以上地震並不特殊

5月18日晚上21時44分，同一地區再次發生了同等強度的地震。兩次地震有何關聯？據央視新聞報道，中國地震台網中心研究員韓顏顏表示，短時間內接連發生兩次5級以上地震的情況不多見，但也並不特殊。

在2013年10月31日，吉林前郭就先後發生5.5級和5.0級地震，間隔大概7分鐘；2012年9月7日，雲南彝良發生5.7級地震，間隔約1小時，又發生了5.6級地震。

中國地震台網中心研究員韓顏顏（右一）表示，短時間內接連發生兩次5級以上地震的情況不多見，但也並不特殊。（新京報）

韓顏顏分析稱，這兩次地震時間間隔約21小時，屬於同一區域，是區域構造應力長期積累後集中釋放的過程。她亦指出，通過現場調查，以及對當地水位、水溫的觀測，初步判斷此次地震活動與降雨沒有直接關聯性。

5月18日，柳州地震救援現場。（新民晚報）

韓顏顏也提到，此次地震活動後，餘震可能還會持續一段時間，後續可能會伴隨有感地震，可能對當地建築和居民造成二次傷害。在此提醒震區的居民，要遠離老舊危房、土坯房、圍牆等危險建築，盡量避免靠近這類建築或在附近逗留。