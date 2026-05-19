湖北恩施遭遇暴雨　已致3人死亡4人失聯

《新華社》報道，5月17日至18日，湖北省恩施州宣恩縣沙道溝鎮白水河村上游普降大到暴雨，最大降雨量達292.6毫米。截至目前，災情已造成3人死亡、4人失聯。



湖北恩施遭遇暴雨。（新華社）

災情導致河水暴漲，白水河村沿河區域多處房屋被淹、部分房屋倒塌、道路通信中斷。汛情發生後，相關部門迅速啟動應急響應，緊急轉移群眾287人。

目前，人員搜救、醫療救治、道路疏通、通訊搶修等應急救援工作還在全力開展。

湖北恩施遭遇暴雨。（新華社）

中央氣象台19日6時發佈暴雨黃色預警：預計19日8時至20日8時，江南北部和西部、貴州東部和南部、華南中西部等地部分地區有大到暴雨，其中，湖南西南部、貴州南部、廣西北部、廣東中部等地部分地區有大暴雨（100～180毫米）。

上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30～50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。