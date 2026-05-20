特朗普剛走普京就來：被戰爭消耗的美俄　和平發展的中國

5月19日至20日，俄羅斯總統普京對中國進行國事訪問。在此之前的5月15日，美國總統特朗普剛結束對中國的國事訪問。短短數天之內，特朗普前腳剛離開中國，普京後腳就來到中國。若把時間往前延長半年，去年12月法國總統馬克龍與今年1月英國首相施紀賢先後訪華。中國、美國、俄羅斯、法國、英國是聯合國安全理事會五個常任理事國，半年時間之內，竟有4個常任理事國領導人訪華。

4個常任理事國領導人訪華尤其是美俄元首前後腳訪華，說明世界主要大國希望與中國改善關係或有事與中國商量。這其實是中國綜合實力大幅提升的時代縮影。國際秩序是以主權國家為基本競爭單位，其中綜合實力是國際競爭的基礎。中國自1978年改革開放以來經濟快速騰飛，現在不僅是全球第二大經濟體和第一大工業國，而且科技、AI、軍工正在快速趕超美國，已被特朗普視作與美國並列的G2。

1945年簽署的《聯合國憲章》，將中國、美國、蘇聯、法國、英國確定為聯合國安全理事會五個常任理事國。這既是對二戰結果的確認，又是讓五常共同決定世界大事。在二戰結束初期，五常中的美蘇綜合實力最強大，兩國將世界分為兩個陣營。1971年中國席位由中華人民共和國取代，1991年蘇聯的席位由俄羅斯繼承。

2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

在五常中，從疆域面積、自然資源、人口角度來看，美國、蘇聯和中國佔據最大優勢，但長時間以來，因為中國的貧窮落後，只有美國和蘇聯有實力主導國際秩序。比如在1970年代，美蘇無論經濟實力還是軍事實力，都遠遠超過當時的中國。

然而在數十年後的今天，美國雖然仍是全球第一大經濟體和最發達國家，但領先優勢早已不復往昔。美國是二戰後世界秩序的最重要建立者，但在特朗普現象的衝擊下，正在破壞自己親手建立的世界秩序。曾經能與美國分庭抗禮的超級大國蘇聯在1991年崩潰，新產生的俄羅斯不僅經濟地位一落千丈，早已被中國趕超，而且連長期以來最主要的軍事優勢都面臨後繼乏力的困境。美國在伊朗戰爭中騎虎難下，俄羅斯在烏克蘭戰爭中深陷泥潭。與美俄不同，中國主張「和平與發展」，持續不斷壯大自己，積極推動全球化，從而才會有去年底以來西方領導人密集訪華。

為什麼會這樣？蘇聯的崩潰在於僵化腐敗的政治體制與計劃經濟體制不可持續，在於蘇聯長期忽略經濟民生卻捲入軍備競賽和戰爭泥潭。俄羅斯繼承蘇聯的大部分遺產，但市場經濟轉型不成功，經濟發展過度依賴資源和能源出口，沉迷於地緣政治博弈，現在又因烏克蘭戰爭被歐美孤立和消耗本就早已大幅衰退的國力。以經濟總量為例，曾經蘇聯GDP一度數倍於中國，但如今中國GDP早就數倍於俄羅斯。

伊朗戰爭：2026年3月16日，阿聯酋最大港口富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊。（Reuters）

美國治理經常被既得利益集團和民粹主義裹挾，社會撕裂和政治極化問題日益突出，內部分配嚴重不公，工業空心化，長期被對外戰爭消耗。曾經的伊拉克戰爭、阿富汗戰爭讓美國盛極而衰，今天的伊朗戰爭又讓美國左右為難、國力再次被消耗。

中國的綜合國力本來遠遠落後於美蘇，1978年開始改革開放的時候依舊是一個以農業人口為主的封閉、貧窮國家，大量的人連飯都吃不飽。然而從那時開始，中國以「和平與發展」作為時代主題，將辦好自己的事作為政策基調，對內放棄計劃經濟，增加民主和法治成分，積極進行市場改革，下大力氣發展經濟、工業、科教，對外放棄極左意識形態，停止輸出革命，努力與世界各國維持和睦關係。今天中國雖然依舊是最大的發展中國家，有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，有許多短板，千萬不可膨脹，但綜合國力是1840年鴉片戰爭以來最強。

忘戰必危，好戰必亡。無論是蘇聯、俄羅斯還是美國，都將過多精力和資源消耗在地緣政治博弈與對外戰爭中，看似能在國際舞台威風一時，卻會損害國家長遠利益。蘇聯、俄羅斯和美國的教訓與中國自改革開放以來的發展經驗說明，內部的穩定和發展才是立國之基，在地緣政治博弈中要防止戰略透支，不要被一時一地的外部紛爭所裹挾，只有團結國民與踏踏實實提升硬實力、軟實力才是根本之道。