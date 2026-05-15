天圓地方與天人合一 習近平帶特朗普參觀天壇有甚麼寓意？
5月14日上午，在盛大歡迎儀式舉行之後，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行會談，之後兩人在下午一同參觀天壇。
自1972年以來，已有八位美國總統在任期內到訪中國，但特朗普卻是自1975年美國時任總統福特（Gerald Ford）以來，51年來首位到訪天壇的美國總統，可見這是非常精心編排的行程，當中包涵極重要的寓意。
據《人民日報》報道，習近平與特朗普步入祈年殿參觀。習近平當時指出，「2017年我們沿著北京中軸線參觀了故宮。今天參觀的天壇和故宮同齡，寓意『天圓地方』，展現出中國人的宇宙觀和處世哲學。中國古代執政者在天壇舉行祭祀大典，祈求國泰民安、風調雨順，體現出民為邦本、本固邦寧的中國傳統思想。中國共產黨傳承發展中華文明的民本思想，始終堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，得到人民的堅定支持和衷心擁護。」
天圓地方與天人合一
天壇的建築邏輯折射中國古代「天圓地方」的宇宙觀和「天人合一」的核心哲學，這在當下的國際還境中具有極強的現實針對性。
「天圓地方」簡單來說反映的是一種「規矩」的展現，象徵宇宙的和諧秩序。在當今中美關係中，中美雙方都在尋找一種新的秩序，當中包括新的邊界與行為準則。如何在尊重彼此核心利益的前提下維護世界穩定，是此次中美元首會晤的命題。
「天人合一」則強調人與萬物為有機不可分割的整體，人與自然、人與社會、國家與國家之間是相互關聯、和諧共生的有機整體，而非彼此孤立的個體 。這暗示中美雖然存在競爭，但兩國同處於一個全球共同體中，彼此都擺脫不了對方，如何共同創造和諧的兩國關係以至世界秩序，也是此次中美元首會晤的命題。
預祝本次元首會晤取得巨大成功
天壇也是明清兩代執政者祈求五穀豐登、國泰民安的地方。中方選擇天壇作為參觀地方，用意不言自明，既是祈福中美兩國，也是預祝本次元首會晤取得巨大成功。
「元首外交」是解決中美複雜矛盾的關鍵
而在本次中美峰會中，雙方的核心共識是「元首外交」的引領作用。這其實是解決當今中美複雜矛盾的關鍵。只有中美最高領導層直接對談，才能在戰略高度上為兩國劃下底線、定下方向。特朗普經常強調與習近平的友誼，這其實與中方多次強調的「元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用」不謀而合。