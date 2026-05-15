天圓地方與天人合一　習近平帶特朗普參觀天壇有甚麼寓意？

5月14日上午，在盛大歡迎儀式舉行之後，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行會談，之後兩人在下午一同參觀天壇。



自1972年以來，已有八位美國總統在任期內到訪中國，但特朗普卻是自1975年美國時任總統福特（Gerald Ford）以來，51年來首位到訪天壇的美國總統，可見這是非常精心編排的行程，當中包涵極重要的寓意。



2026年5月14日，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在中國北京參觀天壇時並肩而立。(Reuters)

據《人民日報》報道，習近平與特朗普步入祈年殿參觀。習近平當時指出，「2017年我們沿著北京中軸線參觀了故宮。今天參觀的天壇和故宮同齡，寓意『天圓地方』，展現出中國人的宇宙觀和處世哲學。中國古代執政者在天壇舉行祭祀大典，祈求國泰民安、風調雨順，體現出民為邦本、本固邦寧的中國傳統思想。中國共產黨傳承發展中華文明的民本思想，始終堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，得到人民的堅定支持和衷心擁護。」

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天圓地方與天人合一

天壇的建築邏輯折射中國古代「天圓地方」的宇宙觀和「天人合一」的核心哲學，這在當下的國際還境中具有極強的現實針對性。

「天圓地方」簡單來說反映的是一種「規矩」的展現，象徵宇宙的和諧秩序。在當今中美關係中，中美雙方都在尋找一種新的秩序，當中包括新的邊界與行為準則。如何在尊重彼此核心利益的前提下維護世界穩定，是此次中美元首會晤的命題。

「天人合一」則強調人與萬物為有機不可分割的整體，人與自然、人與社會、國家與國家之間是相互關聯、和諧共生的有機整體，而非彼此孤立的個體 。這暗示中美雖然存在競爭，但兩國同處於一個全球共同體中，彼此都擺脫不了對方，如何共同創造和諧的兩國關係以至世界秩序，也是此次中美元首會晤的命題。

祈年殿內部不用大梁和長檁，僅用楠木柱和枋桷相互銜接，支撐屋頂。（Getty Images）

預祝本次元首會晤取得巨大成功

天壇也是明清兩代執政者祈求五穀豐登、國泰民安的地方。中方選擇天壇作為參觀地方，用意不言自明，既是祈福中美兩國，也是預祝本次元首會晤取得巨大成功。

5月14日，中國國家主席習近平同美國總統特朗普參觀天壇。（Getty Images）

「元首外交」是解決中美複雜矛盾的關鍵

而在本次中美峰會中，雙方的核心共識是「元首外交」的引領作用。這其實是解決當今中美複雜矛盾的關鍵。只有中美最高領導層直接對談，才能在戰略高度上為兩國劃下底線、定下方向。特朗普經常強調與習近平的友誼，這其實與中方多次強調的「元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用」不謀而合。