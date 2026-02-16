美媒曝光四川鈽核心工廠　中國核彈頭數量衝向1000枚

美媒《紐約時報》近日披露最新衛星影像顯示，中國正加速擴張核武軍備，並在四川省雲霧繚繞的偏遠山谷推動多項設施翻新與擴建工程。多名專家分析指出，這些秘密據點的整建與升級，顯示北京正為新一輪大國競爭作準備，相關動向也可能對全球軍控體系與未來台海局勢產生深遠影響。



四川梓潼與平通設施翻新 衛星影像曝光

《紐約時報》報道，衛星影像顯示，位於四川省梓潼山谷中的設施，工程人員正興建新的掩體與防禦工事，設施周邊鋪設大量管線，被分析認為涉及處理高風險核物質。

報道並指出，另一處名為平通的設施更受矚目，該地被認為是製造核彈頭金屬核心「鈽核心」的重要據點。平通設施主體結構擁有一座高達110公尺的排氣豎井，近期完成翻新，並加裝排氣口與散熱裝置。衛星影像亦顯示，設施門口上方刻有中國國家主席習近平的訓示標語，字體巨大到可由太空軌道衛星清晰拍攝。

從三線建設到現代化擴張

地理空間情報專家巴比亞茨表示，這些核武據點多源自60年前毛澤東時代推動的三線建設，當年為因應美蘇威脅而將重要軍事設施遷入內陸。相關設施在1980年代一度縮編，但近年再度擴建。

巴比亞茨指出，「這種克制的時代正式宣告結束」，並表示建設速度在2019年後明顯加快。他形容，中國各地的核武據點就像是鑲嵌畫的碎片，拼湊起來後可看見明顯的快速增長模式。

報道亦提及，四川綿陽市近年建成大型雷射點火實驗室，研究人員可透過模擬方式測試核彈頭反應，無需實際進行核爆。

2019年10月1日，中國北京，圖為在中國70周年國慶閱兵儀式上登場的載有洲際彈道導彈的東風-41軍車。（Reuters）

核彈頭數量持續攀升 美方表達關切

根據美國國防部評估，中國核彈頭數量在2024年底已超過600枚，並預估2030年可能達到1000枚。儘管總量仍低於美國與俄羅斯，但增長趨勢已引起美方高度警戒。

美國國務院軍控次卿迪南諾公開質疑，北京可能違反相關公約進行秘密核試，但中方對此全盤否認。

蘭德公司高級政治科學家、前美國防部副助卿蔡斯指出，中國推動核武現代化的核心目的，可能在於在危機中「免疫」。他表示，北京希望處於一種不受美國核脅迫的地位，並指出這在未來可能發生的台海傳統武力衝突中，將成為中方的重要籌碼。

分析人士認為，中國核武能力的快速成長，正在改變亞太安全格局，也對全球核軍控體系構成挑戰。未來美中如何在競爭與對話之間取得平衡，將成為國際社會關注焦點。