中國公民在菲律賓監獄突離世　中方提出嚴正交涉要求徹查死因

5月29日，中國駐菲律賓大使館指，據菲方通報，一名涉離岸博彩（POGO）被羈押的中國公民5月28日在菲移民局監獄突然離世。中方已向菲方提出嚴正交涉，要求全面調查死因，全力維護在菲同胞的合法權益。



中國駐菲律賓大使館指，近日，有不具名的中國公民通過社交媒體反映菲監獄羈押條件惡劣，衛生與醫療條件差；在押人員遣返流程繁瑣，費用高昂；甚至有中國公民在羈押期間不幸離世。

使館對上述情況高度重視，迅速了解核實，查找確認涉事監獄。根據菲方通報，一名涉離岸博彩（POGO）被羈押的中國公民5月28日在菲移民局監獄突然離世，原因待查。使館即向菲方提出嚴正交涉，要求對中國公民死亡情況展開全面調查，如存在管理責任或過失，應嚴肅追究處理。同時，聯繫死者家屬，協助處理善後事宜。

中國駐菲律賓大使館。（外交部官網）

中國駐菲律賓大使館指，中方一貫高度重視保護在菲中國公民的安全和合法權益。如有中國公民在菲被羈押，中方均要求菲方及時通報案情，盡快安排領事探視，改善羈押條件，並盡力協助在押中國公民解決實際困難。

中方將敦促菲方依法公正辦案，並就加快對涉案中國公民遣返進程及降低相關費用等問題繼續做菲方工作，全力保護在菲中國公民的安全與正當合法權益。

此外，5月28日晚，64名被菲方羈押的中國公民獲釋。中國駐菲律賓大使館消息，他們此前在東米薩米斯省一鋼鐵廠工作，5月15日遭菲執法部門查扣羈押。菲司法部日前作出裁定，對涉事中國公民涉嫌違反菲核能安全法、移民法、勞工法等指控證據不足，應予釋放。

64名被菲方羈押的中國公民獲釋。（中國駐菲律賓大使館）