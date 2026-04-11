AI+教育｜教育部：人工智能將納入教師資格考試和認證內容

據新華社消息，教育部等部門正式發佈《「人工智能+教育」行動計劃》，要求將人工智能納入教師資格考試和認證內容，利用人工智能賦能教師教學，實現人機共創備課。



4月10日，教育部召開新聞發佈會介紹相關工作開展情況。教育部科學技術與信息化司司長周大旺會上提到，人工智能已成為引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，正以前所未有的速度推動了生產力的躍升。

教育部召開新聞發佈會。（澎湃新聞）

面對智能時代「培養什麼樣的人、如何培養人」這一重大命題，教育部對標國家「人工智能+」行動部署要求，充分吸收地方實踐經驗，提出了「人工智能+教育」的總體思路。

3重點方面部署 推動教育傳統專業升級

另據《澎湃新聞》報道，該項行動計劃在3個重點方面部署。

在「培養高層次人才」方面，《行動計劃》提到，優化傳統學科專業人才培養方案，指導高校開設人工智能交叉融合課程，根據產業結構智能升級優化調整學科專業設置。深化學科交叉、產教融合、科教融匯，探索人工智能拔尖創新人才培養新模式。

教師資格考試現場。（微博）

在「推動職業教育傳統專業的升級轉型」方面，《行動計劃》提到，調整優化技能型人才培養要求，推動傳統專業智能化升級。對接國家人工智能產業發展需求，立足培育新興產業和未來產業，實施人工智能領域高技能人才集群培養計劃。另外，促進全社會的人工智能通識教育，包括優化調整學歷繼續教育專業佈局和人才培養方案，支持自學考試開設人工智能相關專業。

廣州南沙民心港人子弟學校在3月16至20日以「AI in Action」為主題舉辦年度AI人工智能及STEAM周。（校方提供圖片）

在「提高廣大教師的智能素養與技能」方面，《行動計劃》提到，制定教師智能素養標準，明確教師應具備的人工智能素養能力。根據不同崗位需求分層分類開展人工智能素養培訓，通過多種方式實現全覆蓋。推動師範生培養改革，將人工智能等前沿技術知識納入課程體系，更新知識體系。將人工智能納入教師資格考試和認證內容，在國家及省級教學成果獎中設立智能教育項目，激發人工智能創新的內生動力。

南山區人工智能、機械人、高端醫療器械等戰略性新興產業佔GDP比重達60%。（新華社）

此外，《行動計劃》指出，探索人工智能賦能體育、美育、勞動教育、科技教育等有效路徑，幫助學生個性成長。推動智能技術在中西部地區、鄉村學校的應用，促進教育優質均衡。利用人工智能賦能教師教學，實現人機共創備課。