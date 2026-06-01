「感謝美國」逼出中國半導體產業鏈　華為徐直軍：我們勢頭好得很

5月29日，內地科技媒體「鈦媒體」發布文章，《解密「何式定律（韜定律）」背後，徐直軍首次披露華為芯片突圍始末》，其中提到華為副董事長、輪值董事長徐直軍在近期接受採訪時，針對「韜定律」以及邏輯折疊晶片架構作出回應，直言美國的制裁壓力反而促成了中國半導體產業鏈的快速成長。



文章引述徐直軍受訪時的回應：「如果不是美國逼我們國家、我們公司、我們產業界，不可能要幹一件這樣的事，但是也感謝美國，使得我們國家的半導體產業鏈能夠真正的成長起來，現在勢頭好得很，大家都認可了，都很支持。」

華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波發表了「韜（τ）定律」。（觀察者網）

文章提到，從2019年美國商務部將華為列入實體清單開始，美國的所有動作都可以歸結「用時間困住華為」，讓海思在製造端的代際競爭中失去時間，以不斷拉大的工藝代差令這家公司窒息。美國爭到時間，華為利用時間反擊。

5月25日的2026國際電路與系統研討會上，華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波時隔7年再次回到公眾視野，並在主旨演講中首次提出半導體全新演進路徑「韜（τ）定律」，以「時間縮微」替代摩爾定律的「幾何縮微」，通過系統性壓縮信號傳播時延，在可獲得工藝基礎上造出有競爭力的晶片。

「韜（τ）定律」也是中國在全球半導體領域首次提出指導產業發展的新原則。

2026年3月6日，中國科技集團華為在世界移動通訊大會（MWC）上，展示網絡技術、智能手機、大型主機及其他技術。（Getty）

徐直軍還首次披露華為晶片六年突圍全過程。他表示：「海思在華為是成本中心，不要掙錢，只要華為活得下來，海思就會活得下來。」而在華為內部，「韜定律」也被稱為「何式定律」。徐直軍表示，華為所有產品都能基於中國大陸設計、製造並規模供應，真正實現徹底不依賴。