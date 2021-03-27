新疆棉花｜BCI中國：從未發現新疆有強迫勞動事件　支持中國標準

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-27 11:27

H&M抵制中國新疆棉花事件持續發酵，其中瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，簡稱BCI）被指是此次風波導火線。 3月26日，BCI通過官方微信公眾號發布聲明稱，從未在新疆發現有關強迫勞動的世界。「BCI全體中國地區的工作人員堅定不移地支持中國棉花產業的可持續發展。」

BCI通過官方微信公眾號發出聲明。（微信截圖）

上述聲明落款為BCI上海代表處所有員工。聲明指出，BCI中國區項目團隊嚴格遵照BCI的審核原則，從2012年開始對新疆項目點所執行的歷年第二方可信度審核和第三方驗證，從未發現一例有關強迫勞動的事件。

這份聲明還呼籲所有中國區會員及相關利益方，「積極支持國家有關部門關於中國棉花可持續標準的制定工作，為中國棉花產業的可持續健康發展貢獻力量。」

H&M、Nike、adidas等國際品牌拒用新疆棉的聲明被翻出後，在內地觸發「抵制潮」。圖為北京一間H&M門店。（路透社）

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此前，H&M抵制新疆棉花的公告提及BCI，引發關注。該公告稱：「由於在該地區進行可信的盡職調查變得越來越困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證。這意味着我們產品所需要的棉花將不再從那裏獲得。」這則公告發布於2020年10月。

另據《環球時報》報道，從2019年到2020年，就已有多家新疆棉花生產企業收到BCI的「終止合作電郵」。報道稱，2020年3月12日，從事棉花加工的新疆尉犁縣眾望工貿有限公司收到一封來自BCI的電郵，內容是「新疆項目有效證書暫停一年」，該電郵聲稱，「鑑於目前國際環境的複雜情況，BCI理事會最終決定，在2020-2021季度將暫停在中國新疆地區的認證計劃和證書。這是在目前情況下，為了保證項目長久的可持續性所做出的艱難決定，同時，BCI將利用這段時間，對標準進行進一步的升級和優化，以應對複雜多變的外部環境。」

在2020年前後，很多新疆棉花生產加工企業都收到這樣一封「終止合作電郵」。在採訪中，這些企業表示，BCI方面給出的理由是「系統、標準升級」。而對於電郵中所提的「複雜國際環境」，並沒有明確説明。一名新疆棉花企業負責人表示，BCI中國代表處方面一直不願意放棄新疆棉，但無奈來自BCI總部壓力太大。

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