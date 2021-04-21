西安6年級女疑偷老師1200元後跳樓亡　家長質疑事件有隱情

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-21 13:45

陝西西安一名小學6年級的女童，日前在牆上寫下「再見了」後，便從一座公寓的頂層窗戶跳下身亡。母親孫女士表示，女兒出事前曾被學校老師懷疑偷了1200元（人民幣．下同），孩子本人也承認，但她卻不相信向來品學兼優的女兒會如此做，加上老師們口徑前後不一，事發時又不讓她第一時間見女兒，認為事件有疑，質疑老師們只是懷疑就把罪名壓在女兒身上。

女童就讀於西安市滻灞第二十小學，上周五（16日）上午11時多，孫女士接到班主任楊丹的電話，指經過其本人、副校長王婷等3名老師半小時的審問，加上調閱閉路電視畫面後，孩子承認偷了1200元。雖然帶有疑惑，但孫女士還是趕到學校，並提出要把女兒帶來一起看閉路電視，如果女兒真的犯了錯，會讓她跟老師承認錯誤。然而老師卻表示最好不要去看閉路電視，只是讓其把錢給她或讓其女兒帶着1200元來給她，即使孫女士提出微信轉帳也不行，而是一再要求要現金。

擾攘約十幾分鐘後，孫女士給女兒打電話，惟對方沒接，她遂感覺不對，給託管班老師打電話，但獲告知孩子吃完飯已經走了十幾分鐘。過了一陣子，孩子突然接了電話，惟她卻要求孫女士不要來找她，之後便掛了。不久之後，孫女士便收到了惡耗。

事後，學校老師一度沒再聯繫孫女士，也沒有接電話，直到稍後班主任突然接通電話告知校長老師都在校後，孫女士遂到了學校，要求校方澄清事件的來龍去脈。然而，孫女士在現場一直聯繫不上負責人，結果在門口耗了約半小時後，一名張姓主任突然過來，稱他們害怕校長老師的人身安全，「我就想問娃都沒了，我又沒來打你鬧你，我只想看看監控，弄清事實」。

家長要求校方給一個說法。（正觀新聞）

孫女士表示，翌日三個老師的口徑不一，校長先是說涉事錢額為三四百，與最初1200元的說法有出入，後來當她追問，校方又稱是總共加起來1200元，但卻不清楚是哪些老師的。孫女士質疑老師們沒有親眼看到女兒從其包中掏錢，只是懷疑就把這樣的罪名壓在孩子身上，「現在沒有錄音，沒有娃的任何證詞，娃是怎麼承認的？現在娃沒了，我現在就讓他三個老師給我一個說法」。

目前，滻灞教育局已成立了善後工作領導小組，正全力處置此事。網民則紛紛批評老師處理手法有問題，有人認為遇到這種事情，第一時間應該先通知家長，但3個老師卻是先審問一個6年級的小女孩，「一般小孩子都很難承受住這種巨大的壓力吧，希望給家長一個事情的真相」。

（正觀新聞）