旱情｜全國672萬畝耕地99萬農民受影響　雲南廣東等地最嚴重

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-24 13:30

據中國水利部消息，內地南方部分地區旱情持續，雲南、廣東等地的旱情仍屬較嚴重。截至周五（23日），全國耕地受旱面積達672萬畝，99萬農村居民、32萬頭大牲畜面臨飲水困難的情況，主要分布於雲南、廣東、廣西、貴州等省份。

江西省贛江支流水位下降，有大片河床裸露。（中新社）

據了解，自去年10月以來，內地南方地區的降水就明顯偏少，浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州的降水量皆是自1961年以來歷史同期最少，其中福建的降水量較同期偏少60%、廣東偏少53.4%。另外，南方大部分地區的氣溫亦較同期偏高1至2度。面對高溫少雨帶來的乾旱情況，雲南耕地受旱面積和農村飲水困難人數增長較快，廣東東部部分城鎮實行限時限量限壓供水的措施。

針對乾旱帶來的嚴重影響，周四（22日），水利部召開會議，分析研判全國雨情、水情、旱情和水庫蓄水情況，並對旱災防禦工作進行安排部署。

廣東河源萬綠湖水位大幅下降。（中新社）

會議指出，今次乾旱持續時間長，要充分認識到嚴重乾旱對民生的重大影響，全力落實好各項抗旱措施。要緊盯雲南、廣東等重點地區，及時掌握旱區蓄水、農作物受旱、群眾飲水困難、城鎮供水緊張等情況。要加強水工程調度，讓有限水源充分發揮抗旱效益，在保障生活用水安全的前提下，千方百計滿足春灌用水需求，保障糧食安全。同時也要加快推進乾旱監測預警綜合平台建設，努力提升旱情監測預警水平。

會議要求，嚴密防範旱澇急轉紮實開展汛前檢查，加快水毀工程修復，及時組織防汛演練，修訂完善調度方案預案，確保防洪安全。要精準把握輿論宣傳導向，及時主動為媒體提供旱情和抗旱工作部署情況，堅持正面宣傳、正確引導，努力形成全社會支持抗旱、節約用水的良好氛圍。

（中新社）