中宣部舉辦1949年至1976年黨史學習會　再現淡化文革表述

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-04-27 17:58

繼新版中共黨史後，中共官方再被發現於高層級的黨史學習活動上，出現淡化文革的舉動。

4月20日，中宣傳部副部長、網信辦主任莊榮文召開學習（擴大）會，專題學習「社會主義革命和建設時期歷史」。

會議指出，1949年至1976年雖然遭遇重大挫折，但仍取得重大成就。 （VCG）

官方傳媒報道，會議指出在1949年至1976年文革結束的27年，是中國共產黨帶領全國各族人民艱苦奮鬥、發憤圖強、積極探索，取得社會主義革命和建設偉大成就的27年。報兗稱，儘管這一時期充滿艱難曲折，甚至遇到重大挫折，「但總體上是在探索中前進、在曲折中發展，取得的成就令人矚目，全面確立了社會主義的基本制度，開始全面建設社會主義並取得歷史性巨大進展，逐步探索適合中國國情的社會主義建設道路並取得重要積極成果，創造了有利於社會主義建設的國際和平環境，為新的歷史時期開創中國特色社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物質基礎」。

報道續指，這27年對當下有多個重要啓示，分別是「是推進黨和國家事業發展必須堅持實事求是、尊重實踐」、「推進黨和國家事業發展必須堅持獨立自主、自力更生」、「推進黨和國家事業發展必須堅持艱苦奮鬥、奮發圖強」、「推進黨和國家事業發展必須堅持真理、修正錯誤」、「推進黨和國家事業發展必須堅持尊重歷史、反對虛無」。

事實上，中共近期針對歷史的定性動作頻頻。相比20年前的《中國共產黨簡史》，2021年新版的內容，不再將「十年『文化大革命』的內亂」單獨成章，並且在措辭方面亦有變動，被外界認為是在淡化毛澤東的錯誤。

此外，中共理論刊物《求是》雜誌早前亦有刊發中共總書記習近平在今年2月20日的「黨史學習教育動員大會」上的講話，他提到要求警惕一些錯誤傾向，包括有誇大黨史上的失誤和曲折、肆意抹黑歪曲黨的歷史、攻擊黨的領導等。

（綜合報道）