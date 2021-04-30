參與中國第一顆人造衛星研製　中國人造衛星開拓者閔桂榮病逝

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-30 11:45

據中國航天報消息，周三（4月28日），中國科學院院士、中國工程院院士、中國工程熱物理學家與空間技術專家、中國空間技術研究院研究員閔桂榮，因病在北京逝世，終年88歲。 閔桂榮是中國人造衛星的開拓者之一，他曾參與中國第一顆人造衛星和多顆返回式及應用衛星的研製工作。

中科院院士、我國人造衛星開拓者閔桂榮逝世，終年88歲。（網上圖片）

閔桂榮，1933年6月2日出生於福建莆田，1955年3月加入中國共產黨。1956年畢業於南京工學院（現東南大學）。1963年，獲蘇聯科學院動力研究所副博士學位。1993年，任「863計劃」航天領域專家委員會首席科學家。1991年，當選為中國科學院院士。1992年當選國際宇航科學院院士。1994年，當選中國工程院院士。

自上世紀60年代開始，閔桂榮就見證了中國衛星事業發展的全過程。他是中國人造衛星工程開拓者之一、航天器熱控制技術開創者，曾參與領導完成中國第一顆人造衛星和多顆返回式及應用衛星的研製工作。

成績卓著的閔桂榮一生低調自謙，他曾說，「與前景無限的航天事業相比，這只是一個良好的開端。我們還要長期不懈地努力，為中國人民，也為全世界人類作出應有的貢獻。」

（新華網）