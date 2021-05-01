疫情期間空降武漢「救火」　王忠林仕途高升履新湖北省委副書記

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-05-01 22:00

曾在湖北武漢疫情爆發期間臨危受命履新武漢市委書記的王忠林，仕途再有變動。中國官方消息顯示，王忠林已出任湖北省委副書記。

5月1日，據「湖北新聞」微信公眾號消息，「五一」假期首日，湖北省委書記應勇，省委副書記、省政府黨組書記王忠林，赴省疫情防控指揮部、省應急管理廳、武漢市公安局等，檢查督導常態化疫情防控和安全生產、社會穩定、交通秩序等工作。

上述顯示，王忠林已任湖北省委副書記、省政府黨組書記。

資料顯示，王忠林曾是政法系統出身，1984年7月從華東政法學院法律系刑法專業本科畢業後，曾在山東多市任職。1984年到2011年11月，王忠林一直在棗莊市任職；2011年12月王忠林離開棗莊，此後赴聊城市任職，併兼任山東省發改委主任、山東省委全面深化改革領導小組辦公室副主任等職位。

2016年11月，王忠林任濟南市委副書記、市長，市政府黨組書記等職。至2018年5月濟南市委原書記王文濤北上黑龍江後，王忠林接棒王文濤，升任山東省委常委、濟南市委書記。2020年2月13日，在湖北武漢疫情嚴重之際，王忠林臨危受命，跨省履新武漢市委書記。

在履新武漢市委書記後，王忠林應對疫情工作一度受到好評。然而，在上任不足一個月後，王忠林卻因提出要對武漢人民開展「感恩教育」，引發社會輿論爭議。

2020年3月6日，王忠林在的武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會上表示，「要通過多種形式的宣傳教育活動，在廣大市民、黨員幹部中開展感恩教育，感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。」

針對這一此言論，有聲音質疑，「在當下這個時候，國內疫情還尚未被完全控制住，數千死難者屍骨未寒，很多家庭因為疫情而家破人亡的情況下，開展感恩教育是合適的時候嗎？」在引發民意反彈後，最初報道王忠林講話的內容早已被刪除，但王忠林遭遇的這場民意滑鐵盧卻未能倖免。

值得注意的是，稍早前還有消息傳出，王忠林將接替王曉東出任湖北省長。據報道，2020年9月，外界盛傳61歲的王曉東因為抗疫壓力太大而中風入院，從公眾視野消失。直至2020年11月才在官媒露面，並於今年起恢復公開活動。

2020年11月2日，湖北省省委書記應勇，省委副書記、省長王曉東在武漢參加人口普查現場登記。期間，應勇、王曉東回答普查員詢問。這是王曉東「神隱」42天以來首度亮相。知情人士此前透露，王曉東於2020年9月21日參加湖北省抗疫表彰大會後不久突然中風，住院治療。

在王曉東「神隱」期間，有人猜測他官位不保，因為武漢最先爆發新冠肺炎疫情，其後湖北當局被批評抗疫不力。

自新冠肺炎疫情在湖北省爆發後，因疫情防控不力，該省已有多個官員被罷免。包括湖北省委書記蔣超良、武漢市委書記馬國強，以及湖北衞健委書記張晉和湖北衞健委主任劉英姿等。而王曉東的抗疫表現也備受爭議，他曾在記者會上對口罩生產量的通報出現口誤，被中國輿論嚴批草率和不負責任。他也因飽受壓力在記者會上表示，「感到非常痛心、內疚和自責。」