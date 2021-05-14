中國學生赴美簽證被拒疑因家人是公安　外交部：美國出於政治原因

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-05-14 09:50

在5月13日的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，消息指一名中國大學新生到美國大使館簽證被拒簽，理由是其父親是公安部的工作人員。美國簽證官員答覆提到，鑑於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的指示，當局停止發放對於中國移民局、安全部、公安部等現役人員的配偶和子女簽證。

中國外交部發言人華春瑩證實相關個案，她表示「我剛剛看到有關資訊，我的同事給我打了一個美國簽證提醒，提醒寫道，上述身份人員子女入讀美國學校暫停發放簽證。這是一個很好的例子，證明美國出於政治原因，人為破壞中美兩國正常的人員交往。」

華春瑩反問，接照同樣邏輯，中方是否應該拒絕給予美國情報執法部門人員及他們家屬頒發到華簽證？她稱，中方希望美方認識錯誤，為兩國人員交往創造合適條件。

網上流傳美國領事官員回覆中國學生被拒簽的信函。（微信公眾號「美國留學館」）

中國外交部未交代詳細情況，但有升學機構引述美方簽證官員的答覆內容，被停發簽證的是上述部門副局長（包括同等級別）或以上官員，以及其配偶子女，原因是「中國拒絕或無端拖延接受已經收到美國最終遞解令的中國公民、屬民、國民或居民」。當中提到，中國如依照美國請求接受本國國民，簽證將恢復發放。