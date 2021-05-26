廣州疫情｜「飲早茶群組」擴大海珠區一人確診　荔灣區全民檢測

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-26 17:59

內地的新冠肺炎疫情有反彈跡象。周三（26日），廣州市海珠區再多一人確診，患者為較早前荔灣區通報的確診者的密切接觸者。 另外，鑑於荔灣區連日來出現多宗確診，當局決定於5月26日至27日對全區住戶展開全員核酸檢測。

廣州市荔灣區今明兩日展開全民檢測（微博＠寰亞SYHP）

據海珠區疫情防控指揮部消息，新增個案是17歲的女患者宋某明，她是早前確診患者74歲宋某某的姪女，二人以及另外四名親屬上周六（22日）曾在宋某明位於南洲名苑小區的家中聚餐。周二（25日），宋某明出現發熱症狀後到醫院求診，並於周三中午被確診為新冠肺炎。目前，宋某明已被轉運至廣州市第八人民醫院隔離觀察。

根據流調顯示，宋某明是廣州市輕工高級技工學校一名學生，日常會搭乘公共交通工具上學，其未有14天內境外和國內高風險地區旅居史。當局初步排查了宋某明的50名密切接觸者，目前，其中46人均已採樣，其他密切接觸者和次密切接觸者尚在調查核實中。

另據荔灣區疫情防控指揮部消息，為進一步強化新冠肺炎疫情防控管控措施，荔灣區定於5月26日至27日對全區戶籍人口、暫住人口開展全員核酸檢測。屆時，全區各街道將嚴格實行疫情防控管理措施，確保做到應檢盡檢、不漏一戶、不落一人。

（廣州荔灣發布／海珠區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部）