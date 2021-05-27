拜登下令調查新冠疫情起源籲中國合作　中方：支持對全球核查

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-27 10:02

美國總統拜登（Joe Biden）當地時間5月26日表示，他已經要求情報部門加強調查疫情起源，並要求中國合作。 中國駐美大使館發言人5月27日就新冠疫情溯源問題發表談話稱，中方一直主張在基於事實、尊重科學的基礎上開展國際合作，並支持對全球各地發現的所有新冠疫情早期病例進行全面核查。

拜登早前透過白宮發表聲明，稱其曾要求情報單位分析冠病毒的起源，不過沒有獲得最終結論。因此他要求情報機構在90天內加強收集和分析資料，務求可以邁向一個明確結論。

拜登更強調，美國會與全國志同道合的夥伴合作向中國施壓，要求北京方面參與一個全面和透明，建基於證據的國際調查，並提供所有相關數據和證據。

世界衞生組織專家團隊在中國進行新冠病毒溯源研究時，曾赴中科院武漢病毒研究所與石正麗等中國科學家進行討論。（Reuters）

中國駐美大使館隨後在網站上，刊登使館發言人就新冠疫情溯源問題的聲明。發言人表示，近日國際上有些人又在新冠肺炎疫情溯源問題上玩政治炒作的老把戲，抹黑甩鍋言論「昨日重現」，「實驗室洩漏」陰謀論沉渣泛起。

發言人強調，關於疫情溯源問題，中方一直主張在基於事實、尊重科學的基礎上開展國際合作。如果將疫情溯源的科學問題政治化，不僅很難找到病毒源頭，還會讓「政治病毒」蔓延肆虐，讓國際防疫合作舉步維艱。

發言人還說，中方支持對全球各地發現的所有新冠疫情早期病例進行全面核查，對某些散布全球又往往秘而不宣的基地、生物實驗室等進行徹查，而且要「完全、透明、基於證據」地一查到底。