三星堆｜國寶級文物銅頂尊跪坐人像亮相　新出土文物發現神樹殘片

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-05-29 18:05

四川省三星堆遺址的考古工作再有重大進展，最新出土的文物中，有神樹等各種殘片，3號祭祀坑的國寶級文物銅頂尊跪坐人像亦首次亮相。

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據中國新聞網報道，8號坑在近20公分的灰燼層中已發現神樹、金器、銅面具等各種殘片，最新出土一件金面具殘片，耳朵和嘴巴的輪廓清晰可見。

3號祭祀坑的國寶級文物銅頂尊跪坐人像亦首次亮相。它是通高115厘米，位於3號祭祀坑南部的銅頂尊跪坐人像。銅頂尊跪坐人像由上下兩部分組成，上部為一件55厘米青銅大口尊，銅尊口沿內側有短柱，肩部焊有精美的龍形裝飾；下部則為一呈跪姿、雙手持物於身前的高60厘米銅人。

此外，新出土的金面具殘片和其他面具形態相似，耳朵寬大，眼睛突出，鼻子也比較高，嘴巴微微上揚，是一種神秘微笑的造型。

此前，已有文博專家指出，三星堆出土的金面具尺寸明顯並不適用於人臉。而三星堆博物館現藏的金面罩青銅人頭像或許更接近歷史真相。但無論金面具用於何處，其在三星堆文化中的作用顯然與祭祀有關。在5月28日的三星堆全球文化推介會上，中國社會科學院學部委員、中國考古學會理事長王巍指出，三星堆有其特有的祭祀體系，金面具、神樹等出土文物均體現了這一點。

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王巍同時表示，古蜀文明有濃厚的自身特色，但它同中原的關係也很密切，學習、借鑑了很多中原禮制。

面對三星堆極具特色的文物，四川省文物考古研究院三星堆遺址工作站站長雷雨5月28日特意提到了其中多元的一面。「比如商文化比較常見的雲雷紋、獸面紋等幾乎一整套商代青銅器紋飾，都被運用到三星堆商代晚期的青銅器上面。」同時，金面具背後的三星堆祭祀體系則顯示，三星堆文化有着「濃厚的神巫信仰色彩」。

作為公元前16世紀至公元前14世紀世界青銅文明的重要代表，三星堆文化遺址是迄今中國西南地區發現的規模最大、延續時間最長、文化內涵最豐富的古文化、古城、古國遺址。

早在1929年的春天，當時廣漢市南興鎮的農民燕道誠在淘溝時偶然發現了一坑玉石器，其中各種古代圭、璧、琮、玉圈、石珠約三四百件。由此，一個古老而神秘的文明被揭開。

1934年，時任華西大學博物館館長的美籍傳教士葛維漢帶隊，在燕道成發現玉石器的附近，進行了為期10天的發掘，出土了文物600多件，有陶器、石器、玉珠、玉杵、玉璧、玉圭等。

之後的80多年間，考古學家對三星堆進行了13次挖掘。1986年兩個商代祭祀坑考古發現，令「三星堆文明」的發掘迎來了轉折點。在這次挖掘中，上千件稀世珍寶出土，被人譽為「堪比兵馬俑的第九大奇蹟」。