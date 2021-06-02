號稱世界最強水陸坦克　中國交付泰國海軍3輛VN-16

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-02 21:00

最新報道指，泰國海軍已成功接收中國產3輛VN-16型兩棲裝甲突擊車。這使得泰國成為繼委內瑞拉後又一擁有VN-16兩棲突擊車的國家。VN-16被中國官媒指是當前世界最強水陸坦克。

據內媒觀察者網報道，當地時間5月29日，泰國海軍去年9月向中國北方工業採購的3輛VN-16型兩棲裝甲突擊車已經運抵該國。

據稱，VN-16型兩棲突擊車是中國北方工業公司向國際市場推銷的一款兩棲裝甲車輛，其部分指標與中國軍方05式兩棲突擊車類似。VN-16的主要武器為一門105毫米低後座線膛炮，配備穩像式火控系統、激光測距儀、熱成像炮長瞄準鏡等。其在水中最大航速每小時28千米。

報道指，泰國海岸線漫長，國內水網發達水系豐富，因此一直以來非常重視兩棲作戰能力。泰國皇家海軍的主戰裝備依舊是美製AAV-7A1兩棲裝甲輸送車，如今已十分老舊，亟待淘汰。近年來，泰國則從中國採購大量武器設備。

據英國《簡氏防務周刊》2020年9月份報道，泰國政府當時表示，泰國皇家海軍將斥資約合1,300萬美元購買3輛VN-16兩棲突擊車。

泰國海軍2019年採購中國研製的071E綜合登陸艦：

公開消息顯示，這已經是泰國從中國採購的第四種履帶式裝甲戰鬥車輛。2018年，泰國陸軍從中國接收了一批VT-4主戰坦克。早在這兩個型號之前30多年，中國還向泰國出口過69式主戰坦克和85式裝甲車，後者至今還在服役。

此外，在2019年，泰國海軍曾採購中國研製生產的071E綜合登陸艦，這是中國首次對外出口船塢登陸艦。071型綜合登陸艦是中國海軍一種大型船塢登陸艦，可作為氣墊登陸艇的母船，用以運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，也可搭載兩棲車輛，機庫可容納4架直升機，甲板可供兩架直升機起降。

報道指，在獲得071E和VN-16以後，泰國海軍陸戰隊將獲得東南亞地區首屈一指的兩棲登陸能力。據稱，泰國政府計劃在2021年至2022年期間採購第二批VN-16兩棲突擊車，數量也是3輛。

中國媒體《環球時報》曾指，VN-16是當前世界上最先進的兩棲突擊車。