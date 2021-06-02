新冠疫苗｜國務院權威解答打針不良反應等細節　一文睇清12大問題

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-02 13:26

截至5月底，內地已累計報告接種6.6億劑次新冠疫苗。據中國疾控中心此前通報的新冠疫苗接種不良反應監測情況，內地在2020年12月15日至2021年4月30日期間累計報告接種的2.65億劑次新冠疫苗中，共報告有31434宗不良反應，發生率為11.86/10萬劑次。 為釋除民眾疑慮，國務院周三（2日）在官方微信公眾號「中國政府網」，針對疫苗的不良反應、發生異常反應後，個人需要採取哪些措施等發布12項權威科普解答。

問題一：甚麼是疑似預防接種異常反應？包括哪些情況？

答：疑似預防接種異常反應（Advertse Event Following Immunization，簡稱AEFI）是指個體在預防接種後發生的懷疑與預防接種有關的反應或事件。

接照發生的原因，AEFI最終可分為五類，包括不良反應、疫苗質量事故、接種事故、偶合症、心因性反應。

2021年3月4日，上海某醫院開展第二批新冠疫苗接種工作，當天有近500位醫務人員接受新冠疫苗接種，均無明顯不良反應。（視覺中國）

問題二：甚至是疫苗不良反應？

答：疫苗不良反應是指因疫苗本身特性引起、與受種者個體差異有關的、且與預防接種目的無關或者意外的反應，包括一般反應和異常反應。一般反應主要指由疫苗本身所固有的舟性引起的一過性反應，例如發熱、局部紅腫、硬結等症狀。異常反應主要指造成受種的組織器官或功能損害的不良反應，罕見發生，如急性嚴重過敏反應等。

問題三：接種疫苗後為甚麼少數人可能發生不良反應？

答：接種疫苗後，在誘導人體免疫系統產生對特定疾病的保護力的同時，由於疫苗本身的生物學特性，以及受種者個體之間的差異，有少數受種者在接種後可能會發生不良反應。

問題四：預防接種異常反應具體是指甚麼？

答：預防接種異常反應是指合格的疫苗在實施規範接種過程中或者實施規範接種後造成受種者機體組織器官、功能損害，相關各方均無過錯的不良反應。特別強調，這裏有三個要件：一是要有損害後果；二是各方均無過錯；三是損害結果與疫苗接種之間存在因果關係。

2021年5月8日，西安電子科技大學師生在遠望谷體育館進行接種，多名醫護人員在並列為預約師生進行疫苗接種，觀眾席坐着等候的是接種後留觀區觀察不良反應的人員。（視覺中國）

問題五：發生異常反應後，個人通常需要採取哪些措施？

答：如果懷疑為接種疫苗後異常反應，需及時到醫院進行診治，並向接種門診、醫療機構或疾控機構諮詢、報告。對需要調查、診斷或鑑定的，受種者應當接照要求提供既往病史、就診病歷等相關資料，配合後續相關工作。

問題六：哪些情形不屬於預防接種異常反應？

答：（一）因疫苗本身特性引起的接種後一般反應；（二）因疫苗質量問題給受種者造成的損害；（三）因接種單位違反預防接種工作規範、免疫程序、疫苗使用指導原則、接種方案給受種者造成的損害；（四）受種者在接種時正處某種疾病的潛伏期或者前驅期，接種後偶合發病；（五）受種者有疫苗說明書規定的接種禁忌，在接種前受種者或者監護人未如實提供受種者的健康狀況和接種禁忌等情況，接種後受種者原有疾病急性復發或者病情加重；（六）因心理因素發生的個體或者群體的心因性反應。

問題七：中國不良反應監測是如何開展的？

答：中國不良反應監測的具體做法包括明確責任報告單位、責任報告人、報告的內容、報告的時限、規定需要啟動調查的情況。其中，異常反應的診斷需要調查診斷專家組完成，鑑定需要省、市級醫學會來完成。監測工作是通過監處信息系統實現，疾控機構和藥品不良反應監測機構實現信息共享。各級疾控機構和藥品不良反應監測機構也會對監測的信息，定期進行分析和評估。如果遇到重大事件，會進行及時分析和評估。

問題八：中國疫苗接種不良反應的監測水平如何？

答：中國疫苗接種不良反應監測水平起步於2005年。隨着工作的開展和深入，疫苗不良反應監測水平有了很大的提高。2011年和2014年分別通過世界衛生組織（WHO）對中國國家疫苗監管體系中不良反應監測職能的評估，各項監測指標達到或超過WHO評估標準。

問題九：甚至是心因性反應？

答：心因性反應指在接種疫苗後，因受種者心理因素發生的反應，主要是接種疫苗時的心理壓力、焦慮等所致，無器質性損害，與疫苗本身的特性無關。有的是「暈針」樣表現，有的是「癔症」（編注：精神疾病）樣表現。群體性預防接種活動時可出現群體心因性反應。

2021年6月1日，天津，西青區民眾在有序接種新冠疫苗。（視覺中國）

問題十：偶合反應是怎麼回事？

答：偶合症（偶合反應）是指疫苗接種過程中，受種者正好處在一個疾病的潛伏期或者發病的前期，疫苗接種後巧合發病。因為，偶合症（偶合反應）不是疫苗接種引起的，與疫苗無關，也不屬於接種後的不良反應。疫苗接種後的偶合症有時不能立即做出判斷，報告後也需要疾控機構核實或調查等。

問題十一：中國新冠疫毒疫苗接種不良反應主要有哪些？

答：從前期新冠病毒疫苗臨時試驗研究結果、緊急使用期間和附條件上市後大規模人群使用收集到的信息看，中國新冠病毒疫苗具有良好的安全性。

新冠病毒疫苗不良反應的一般反應，主要表現為接腫部位紅腫、硬結、疼痛待局部反應，發熱、乏力、頭痛等全身反應，是一過性的、輕微的機體反應，通常不需要治療。從前期新冠病毒疫苗臨時試驗研究結果、緊急使用期間和附條件上市後大規模人群使用收集到的信息看，中國新冠疫毒疫苗常見不良反應的發生情況與已廣泛應用的其他疫苗基本類似，絕大多數為一般反應。

新冠疫毒疫苗不良反應中的異常反應，主要指受種者的器官或功能損害的相關反應，常表現為急性嚴重過敏性反應等，極少發生，需要及時就診治療。

問題十二：向誰報告新冠疫毒疫苗不良反應？

答：如果受種者懷疑不適症狀可能與新冠疫毒疫苗有關，可向接種單位報告，也可向接種單位所在地的縣級疾控機構或者藥品不良反應監測機構報告。如公眾無法判定症狀是否與接種疫苗有關，可諮詢疫苗接種單位。

接種單位、醫療機構、疾控機構、藥品不良反應監測機構、疫苗生產企業是新冠疫毒疫苗接種不良反應的責任報告單位。責任報告單位接診醫務人員和從事疫苗不良反應監測的工作人員是責任報告人，在接診或收到疑似預防接種異常反應的報告後，對符合監測和處置方案要求的，通過監測信息系統上報。