「一箭四星」成功升空　「北京三號」增強衛星對地觀測能力

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-12 15:30

中國發射具有高敏捷、高效能觀測能力的遙感衞星。6月11日，長征二號丁運載火箭在太原衞星發射中心發射北京三號衞星，同時搭載的還有海絲二號衞星、仰望一號衞星、太空試驗1號天健衞星。

北京三號衞星是一顆全色0.5米分辨率、多光譜2米、優於22公里幅寬的敏捷光學遙感衞星，由北京二十一世紀空間公司和航天東方紅衞星公司聯合研製。

衞星通過新一代敏捷衞星技術，可快速獲取高質量、高分辨率、高定位精度地面影像。

北京三號衞星A星地面應用系統負責人王智勇表示，此次發射的北京三號衞星將與在軌運行的北京二號遙感衞星星座系統協同工作，極大提升衞星對地觀測數據獲取能力、高敏捷機動能力和高效能的智能觀測能力。

「它將為國家治理體系和治理能力現代化、資源環境監測管理、生態文明建設、應急管理、國家安全等國家重大需求；北京冬奧會、雄安新區等重大工程建設；和京津冀協同發展、『一帶一路』倡議等國家戰略實施；以及國民經濟建設提供及時自主的高分辨率空間大數據，及空間信息綜合應用服務。」王智勇説。

搭載發射的海絲二號主要為廈門大學用於近岸淺海生態環境觀測研究。仰望一號衞星主要為深圳起源太空科技有限公司用於小行星資源探測研究。太空試驗1號天健衞星主要為航天工程大學用於在軌服務相關教學訓練。。

這次任務是長征系列運載火箭的第373次飛行。