國家疾病預防控制局再多一名副局長　擴充為「一正四副」

撰文：蘇子牧
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新組建的國家級新機構國家疾病預防控制局迎來一位女副局長，該局領導層目前已擴充為「一正四副」。
6月10日，國務院任免國家工作人員。其中國家疾病預防控制中心黨委書記、副主任盧江，調任中國疾病預防控制局副局長。
國家疾病預防控制局於今年5月13日正式掛牌，至今將滿一個月。目前該局領導層已擴充為「一正四副」，此前四位官員分別是：局長王賀勝，副局長常繼樂、沈洪兵、孫陽。
盧江履新後，中國疾病預防控制局目前是「一正四副」格局。（微博@長安街知事）
資料顯示，盧江早年曾在黑龍江省衛生防疫站工作，歷任醫師、主管醫師，辦公室副主任、主任。2001年，盧江調任黑龍江省衞生廳，2015年赴國家食品安全風險評估中心任黨委書記、副主任，次年升任中心主任。
2016年後，盧江曾赴廈門、濟南等地掛職副市長等職務，2020年8月調任國家疾病預防控制中心副主任。直至本次履新。
據報道，國家疾病預防控制局為隸屬國家衛健委管理的副部級機構，其職責包括負責制訂傳染病防控及公共衛生監督的政策，指導疾病預防控制體系建設，規劃指導疫情監測預警體系建設，指導疾控科研體系建設，公共衛生監督管理、傳染病防治監督等。
此外，國務院10日還任命交通部總規劃師汪洋，任交通部副部長；水利部總工程師劉偉平任水利部副部長；統計局北京調查總隊總隊長藺濤任國家統計局副局長；中央廣播電視總台副台長蔣希偉任北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會副主席。