海南力推中小學游泳教育　要求小學畢業生今年8月底前全部學會

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-16 17:55

海南近來大力推行中小學生游泳教育。據內地傳媒《澎湃新聞》報道，海南省教育廳周二（15日）就游泳教育提出「明確目標」：全省小學畢業生在今年8月底前全部學會游泳，小學四年級至初中三年級在今年11月底前全部學會游泳。

海南省教育廳網站報道稱，6月15日上午，海南省教育廳召開全省普及中小學生游泳教育2021年第三次視像推進會。廳黨委專職副書記呂治國（在家主持工作）出席會議並講話。

海南省學生參與游泳培訓。（澎湃新聞）

呂治國指出，要高度重視中小學生游泳教育，把普及游泳教育作為一把手工程。要明確目標，小學畢業生在今年8月底前全部學會游泳，小學四年級至初中三年級在今年11月底前全部學會游泳，對於目前游泳池還未覆蓋到的13個鄉鎮，要在今年11月底前建成游泳池並投入使用。

會議還要求，各市縣要圍繞「實現全省中小學畢業生人人會安全游泳、所有游泳池要在今年6月15日前全部投入使用」的目標，特別是要抓住暑假的有利時機，大規模組織開展游泳教育，掀起游泳教育熱潮。

報道指，海南省政府2017年出台《海南省普及中小學生游泳教育實施方案》，提出將利用3年的時間普及中小學游泳教育。當中要求，2019年，所有小學都要開設游泳課程；所有的中小學生學會游泳；2020年，實現「全省中小學畢業生人人會安全游泳」的目標。