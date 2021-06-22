科學價值是「推翻相對論」　河北大學教授研究獲推薦省科學獎惹議

撰文： 蘇子牧 葉琪 最後更新日期： 2021-06-22 11:16

河北省教育廳日前發出公告，公示今年受理的全省高等學校申報省科學技術獎、技術發明獎及科技進步獎名單及摘要。 其中河北燕山大學教授李子豐的研究項目「堅持唯物主義時空質能觀發展牛頓物理學」獲得推薦，惟其宣稱已推翻「相對論」，引發巨大爭議。 李子豐回應時就強調其研究還未立項，報獎的主要目的是宣傳「真理」，又承認最終能夠獲獎是「小概率事件」。 至於河北省教育廳相關人員則稱並不了解，還需要請示領導再做回應。

河北省教育廳公示今年受理的全省高等學校申報省科學技術獎、技術發明獎及科技進步獎名單及摘要。（觀察者網）

據《觀察者網報道》，推薦表格上說明李子豐的項目特色是「屬於堅持馬克思主義哲學的、顛覆性創新的、非共識的理論物理項目」，研究內容「哲學和物理學的最基礎問題，糾正物理學中的謬誤，探索解答古老問題」，主要包括有「哲學對物理學的指導作用」、「唯物主義時空質能觀」、「狹義相對論的問題」等。

科學價值方面，推薦表格稱李子豐的項目是「解決了物理學與哲學之間可能存在的矛盾」，甚至「推翻誤導物理學界和人類認識世界基本方法的愛因斯坦的相對論，為科學的健康發展掃清了一個巨大障礙」。

推薦表格稱李子豐的項目的科學價值是「推翻誤導物理學界和人類認識世界基本方法的愛因斯坦的相對論，為科學的健康發展掃清了一個巨大障礙」。（觀察者網）

推薦表格上有提到李子豐的研究項目有獲得同行引用及評價，名單上有國家科學技術部長萬鋼、中國科協，並且稱有獲《科技日報》、《新華網》、《中央網絡電視台》等20多間媒體專題報道。此外，推薦表格稱俄羅斯一名科學家大讚李子豐的項目「是20世紀物理臬的科學真理的研究的一個重要的裡程碑」。

據介紹，李子豐1962年出生，為燕山大學博士生導師、碩士生導師，所屬學院為車輛與能源學院，目前職稱為自然科學方向研究員，研究方向為油氣鑽採工程和油氣井桿管柱力學。李子豐在受訪時稱，國家號召顛覆性創新，「所謂顛覆性創新就是顛覆台上的理論，才叫顛覆性創新，否則不叫顛覆性創新，我的理論研究認為現在的理論（愛因斯坦相對論）是錯誤的。」

李子豐是燕山大學博士生導師、碩士生導師。（網易新聞）

李子豐有提供其在2008年發布的一篇論文，該篇論文在摘要中指，本篇論文回顧了狹義相對論中時空關系的基本假設和觀點，分析「勞侖茲變換」（Lorentz transformation）和愛因斯坦原著的推導過程和錯誤，建立相對運動均勻的兩個坐標系之間的變換。論文稱結果表明，基於勞侖茲變換的狹義相對論是不正確的，兩物體之間的相對速度可能比光速快。

李子豐曾經在2008年發布的一篇論文，稱研究證明兩物體之間的相對速度可能比光速快。（觀察者網）

對於網民質疑其研究方向一直為石油專業，研究物理學是「體育老師證明數學題」，李子豐就稱「大學都學過物理，這是基礎科學，另外國家也很支持跨學科研究，提出搞科學不問出身，不能說搞石油的就不能搞物理方向的研究。」