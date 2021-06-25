中央統戰部副部長：中國新型政黨制度就是「最能抓老鼠的好貓」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-25 12:35

國務院新聞辦公室在周五（25日）發表《中國新型政黨制度》白皮書。 中央統戰部副部長、新聞發言人許又聲在新聞發布會上形容，中國新型政黨制度就是「最能抓老鼠的好貓」。

許又聲表示，政黨制度是現代民主政治的重要實現形式，是國家政治制度的重要組成部分。一個國家實行甚麼樣的政黨制度，是由這個國家的歷史傳統和現實國情所決定。世界政黨制度具有多樣性，沒有也不可能有一個放之四海而皆準的政黨制度的模式。中國實行的是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，基本特徵是共產黨領導、多黨派合作、共產黨執政、多黨派參政。在中國沒有反對黨，也沒有在野黨，中國共產黨是執政黨，是中國特色社會主義的領導核心。

許又聲介紹，中國新型政黨制度具有兩個方面的優勢，一是能夠真實、廣泛、持久地代表最廣大人民的根本利益，集中各方面的意見和建議，實現決策的科學化、民主化，可以有效避免一些政黨制度代表的是黨派利益、階級利益、區域或者集團利益，為反對而反對，導致議而不決、社會撕裂的弊端；第二就是能夠把各個政黨和無黨派人士緊密地團結起來，為實現中華民族偉大復興的共同目標而奮鬥，可以有效避免一黨制缺乏監督、多黨制惡性競爭的弊端。

許又聲最後稱，中國新型政黨制度為世界政黨制度提供了中國方案，這也是對人類政治文明的一大貢獻。