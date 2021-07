公鼠懷孕論文作者停止撤稿　專家：研究為AIS患者生殖帶來希望

撰文: 林芷瑩 最後更新日期: 2021-07-06 10:50

中國有科學家上月初發布研究成果,成功讓雄性老鼠懷孕並誕下幼鼠,打破自然界規律,引起倫理爭議。 7月1日,論文作者張榮佳曾在國外學術交流平台PubPeer上解釋研究,並已向生物學預印本網站BioRxiv提交撤稿請求。然而,在最新一則留言中,張榮佳稱已向BioRxiv寫信停止撤稿,但不確定能否成功。

據此前報道,研究團隊先將雄鼠和雌鼠背靠背地連接成「連體鼠」,以血液交換給了雌性微環境予雄性大鼠,再為雄鼠移植子宮並植入胚胎,最後從雄鼠體內發育、剖產出10隻幼鼠。

6月10日,論文《A rat model of pregnancy in the male parabiont 》發布在BioRxiv上,尚未正式發表、未經同行評議,但有關實驗引起爭議,不少人提出「公鼠懷孕」背後的實驗動物代價太大,且實驗價值低,質疑該實驗不符合倫理規範。

本月初,第一作者和通訊作者張榮佳曾在PubPeer發表聲明,解釋有關研究只是科學調查,且實驗中盡可能減少使用動物的數量,以及盡量減少動物的痛苦,包括所有手術均在麻醉狀態下進行,並採用剖腹產。由於實驗引起大量非科學反饋及不必要的爭議,經慎重考慮,他決定撤回文章。

張榮佳多次於PubPeer解釋及回應。但在最近一條留言中,張榮佳稱已向BioRxiv寫信停止撤稿,但不確定最終會否成本,並表示研究團隊沒有做錯任何事,只是進行一次動物實驗,但自從論文公布以來,團隊受到大量非科學討論的攻擊,令他們感到很難過。

《澎湃新聞》報道,有專家認為,實驗說明了移植胚胎在染色體性別為雄性的聯體雄性共生體大鼠的移植子宮內,具有發育成熟的可能性,研究成果將為跨性別人士或雄激素不敏感綜合症(Androgen Insensitivity Syndrome,簡稱AIS)患者的子宮移植提供理論基礎,為他們潛在的生殖需求帶來希望,為後續的研究做出重要的鋪墊。

對於將雄鼠和雌鼠背靠背地連接成「連體鼠」是否有合理性,該專家解釋,聯體動物是科學研究中常見的動物模型,例如瘦素(Leptin)是將肥瘦老鼠聯體後發現,因此將老鼠用手術連接,從醫學研究角度看並無不妥。