中科院講座學者演講稱福島糧食安全惹議　影片急下架主辦單位致歉

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-07 11:15

廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員陳能場，早前在中國科學院的科學文化講座「格致論道講壇」上發表演講，其中有內容提及「為甚麼福島的糧食能夠那麼安全」的。 陳能場的演講影片發布後惹來內地網民狠批，格致論道講壇於周三（7日）發聲明致歉，同時宣布撤銷該影片。

格致論道講壇是在6月23日在官方微博上發布陳能場的演講影片，影片簡介稱，「福島核泄漏事故發生當年，日本有2.2%的大米放射性活度超標，達到了每公斤500貝克。2012年後，超標率突然大幅下降，2015年後到現在，則都是零污染的狀態。在如此大量輻射的情況下，糧食為何會依然安全呢？」

從影片所見，講座的舉辦日期是4月27日，陳能場的演講內容主要是探討受到核污染的土壤，經過治理後是否能夠種植出安全的糧食，並以福島核泄漏事故作例子。陳能場詳細說明日本方面的措施及列出相關檢測數據，最終得出結論是「所以整體來講就是說，經過這樣子下來呢，福島那邊的糧食還是很安全的」。

格致論道講壇在道歉聲明則指，因審核把關不到位，演講影片存在「不當內容」，公開後引發負面影響，在發現後已立刻予以撤銷。聲明稱，對於該影片導致的不良影響致以誠摯歉意，今後將切實加強講壇報告選題和內容的審核把關，堅決杜絕此類問題再次發生。

格致論道講壇發出道歉聲明。（微博）

資料顯示，格致論道講壇原稱「SELF格致論道講壇」，是中國科學院計算機網絡訊息中心和中國科學院科學傳播局聯合主辦的科學文化講座，致力於非凡思想的跨界交流。陳能場畢業於福建農業大學，1991年獲中科院南京土壤研究所環保室碩士學位，2000年獲日本鹿兒島大學農學部博士學位，2000年至2002年在名城大學先端技術研究所植物遺傳研究中心作博士後研究。

陳能場曾任香港科技大學研究中心研究助理、香港城市大學生化系一級研究助理，現任是鹿兒島大學日本學術振興會外國人特別研究員。