新冠疫苗｜多地政策將接種與出行掛鉤惹議　衛健委：仍遵自願原則

全國新冠疫苗接種已超14億劑次，不過廣西、安徽、江西、浙江、福建等省多個區縣陸續發布通知出台「土政策」，即將疫苗接種與人員出行、就醫，甚至是學生就學掛鉤等，結果在引發爭議後，多地近日已撤回有關政策。對此，國家衛健委相關部門透露，新冠疫苗接種依然遵循知情、同意、自願的基本原則。



據國家衛健委消息，截至周二（13日），31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗超14億劑次。據《新京報》報道，全國疫情防控向穩向好的大趨勢下，部分地區接種率不高，催生了地方出台「土政策」，據不完全統計，發布類似政策的地區包括江西撫州崇仁縣、贛州定南縣​​、贛州安遠縣；浙江麗水青田縣、寧波寧海、溫州市甌海區，以及福建晉江市等。

例如在日前，廣西桂平市疫情防控指揮部公告稱，幼兒園，小學，初中及高中各階段的學生，戶口本上家庭成員符合接種條件的，要在開學前就近完成接種；原則上未完成接種的，暫緩入學。安徽黃山屯溪區政府辦公室微信公眾號亦發布消息稱，啟動12至17周歲人群的疫苗接種工作，強調有關學生開學報到時須提供疫苗接種證明或禁忌症證明，才可辦理入學。河南省南陽市唐河縣疫情防控指揮部更發布通知，提出全縣所有黨政機關、企事業單位公職人員，包括離退休人員、臨時工和政府購崗都要限期接種疫苗，若不接種又不能提供接種禁忌證明，一律停發工資、停止上班。

全國新冠疫苗接種已超14億劑次。圖為廣東省廣州市廣東省第二人民醫院新冠病毒疫苗接種點。（中新社）

報道指，這些「一刀切」式的本地政策多由當地疫情防控指揮部發出，再要求落實到不同的執行單位。不過政策隨即引發爭議，有輿論認為疫苗接種一直提倡自願，而有關規定是一種變相強制，也有聲音批評政策忽略了現實情況，譬如有基礎疾病、正在接受手術無法接種、處於哺乳期等情況。或因輿論壓力，一些地方政府隨即刪除或調整政策，如黃山屯溪區刪除上述通知，桂平市教育部門周四（15日）亦向《新京報》表示將有新通知下達，「之前的通知相當於是廢的，不會執行了」。

對於疫苗接種變相成為強制行為的現象，國家衛健委相關部門近日向《第一財經》透露，疫苗接種依然遵循知情、同意、自願的基本原則，未接種者不影響出行等個人事務。事實上，早在今年4月11日的國務院聯防聯控機制召開新聞發布會上，國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒已曾指出，個別地方在疫苗接種工作中出現簡單化甚至一刀切的情況，必須堅決予以糾正。