古天樂捐建小學被廢棄惹議　貴州遵義官方：已併入環境更好的小學

日前，內地網絡傳出一些照片和影片，顯示古天樂在貴州遵義捐贈的一間小學已經荒廢，對此，貴州遵義市新蒲新區黨工委宣傳部工作人員回應稱，位於蝦子鎮的「紅光古天樂小學」已經改造成為當地的老年活動中心。

遵義市政府周一（19日）回應事件時表示，上述小學已併入環境更好的小學。



根據此前網傳文章和照片，被命名為「紅光古天樂小學」的地址，雖然教學樓只有兩層樓高，但是一層教室門口已經雜草叢生。另外，由於長時間沒有教學，整個學校看起來相當荒涼，教學樓內部也因為年久失修，整體的教學設備也顯得較為陳舊，「總體看上去，學校荒廢時間已經不短了」。

涉事小學校舍已雜草叢生。（澎湃新聞）

網文透露：「根據碑記可知，這是古天樂於2010年出資建立的學校，但遺憾的是，當地人稱這所學校已經3年至4年沒有開展過教學任務，換言之，這所學校花費了數十萬建成後，只用了5年至6年的時間後就被荒廢了。」

根據慈恩基金會官網所提供的建校名錄，古天樂確於2009年出資18萬港幣在貴州省遵義縣蝦子鎮捐建了紅光古天樂小學。該小學於2009年12月奠基動工，2010年6月完成，並舉行了開學禮。

貴州遵義市新蒲新區黨工委宣傳部工作人員上周五（16日）表示，位於蝦子鎮的「紅光古天樂小學」已經改造成為當地的老年活動中心，具體投入使用情況黨工委方面會持續了解和監督。

古天樂十多年來極積且低調行善。（微博）

事件引發網民熱議，不少人表示「感覺有點心涼涼的」，批評當地官方「濫用愛心」。對此，遵義市政府19日回應稱，隨著經濟發展與脫貧攻堅、城鎮化建設的推進，紅光古天樂小學生源逐年減少，2014年9月當局將紅光古天樂小學並入教學環境更好、教學資源更優的寄宿制學校蘭生小學，同時將紅光古天樂小學校舍委託蘭生村村委會代管，存在閒置現象。

通報表示，鎮政府將徵求慈恩基金會和古天樂先生意見，擬將紅光古天樂小學閒置校舍用於蘭生村群眾醫療、養老等公益事業，進一步在鄉村振興中發揮積極作用。