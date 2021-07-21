河南暴雨｜「入住高地，讓風雨只是風景」　內地房企宣傳語惹眾怒

受暴雨影響，河南多地出現嚴重災情。鄭州一樓盤海報稱「讓風雨只是風景」被指借災難營銷，引發社會輿論關注。



7月20日，據上游新聞報道，內地房地產百強企業康橋集團發布一則樓盤海報寫道，入住高地，讓風雨只是風景。

這則海報發布後，立即引發網友熱議。有網友表示，一出大事，總有資本跳出來賣乖秀下限，真會吃人血饅頭。

鄭州氣象局數據顯示，該市20日16時至17時一個小時的降雨量達到201.9毫米。19日20時至20日20時，單日降雨量達552.5毫米。17日20時至20日20時，三天的降雨量達617.1毫米。而鄭州常年平均全年降雨量為640.8mm，相當於這3天下了以往一年的量。

+ 11

而康橋集團的海報上寫到，康橋香蔓郡整體海拔高程約為164.35米，高出黃帝故里約72米（海拔高程為92.35米），高出鄭州二七塔約83米（海拔高程為81.39米），樓盤位於鄭州市南龍湖鄭新快速路華商匯西側。

康橋集團2003年成立，經過18年發展，成為知名的房地產企業。目前業務涉及房地產開發、產業文旅、大服務體系。業務聚焦鄭州康橋、河南康橋等7大城市區域，曾獲「中國房地產開發企業100強」稱號。

隨着事件持續發酵，7月21日，涉事康橋集團就此事發布致歉聲明。

聲明表示，該公司康橋香蔓郡項日在未嚴格執行推廣內容審核及審批流程的情況下，發布了該項目的廣告畫面。正值鄭州市遭遇多年不遇的強降水，防汛抗災形勢嚴峻，人民群眾的生命財產遭受嚴重威脅。「我司這一舉動不僅對社會造成了不良的影響，也傷害了一直以來支持和鼓勵康橋集團發展的社會公眾。」

聲明稱，該公司已成立專項小組進行嚴格的審查處理；完善相關企業內部審核機制，整改相關業務流程；對本事件相關責任人分別給予免職、降薪、降職等問責處理，全員通報，以示警示。