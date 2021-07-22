中國空天運載器「過於先進不便展示」惹關注　專業人士釋疑

7月16日，中國成功試驗亞軌道重複使用演示驗證項目運載器，並宣稱「過於先進，不便展示」，事件引發熱議。



中國國防科工局新聞宣傳中心官方抖音帳號「中國軍工」7月17日在回應這條消息為何只有文字沒有照片時表示，「過於先進，不便展示」。對於這個運載器到底先進在哪裏，不少網民都非常好奇。

7月18日，微信公號名為「樞密院十號」的自媒體發文對這項先進的技術進行了釋疑。同時，這篇文章也被官媒《環球時報》轉載發布。

「樞密院十號」指出，從官方新聞稿裏提到，發展重複使用天地往返航天運輸技術是中國由航天大國邁向航天強國的重要標誌。

什麼是重複使用天地往返航天運輸技術？通俗地說，它就是將傳統的運載火箭與飛機功能「合二為一」，讓飛行器可以多次往返於太空與地面之間、執行航天運輸和空間試驗等任務的技術，大眾熟悉的美國航天飛機就是該技術的早期應用成果。

現在各國航天發射和太空探索任務越來越頻繁，航天運輸系統瞄準了「快速、機動、可靠、廉價」等發展方向。而重複使用天地往返飛行器就是滿足這些需求的主要技術途徑之一。

總的來說，研製重複使用天地往返飛行器的難度極高。這種新概念飛行器目前包括多條技術路線，其中火箭動力重複使用天地往返飛行器最為成熟，典型代表就是美國航天飛機和神秘的X-37B飛行器。

火箭發動機的技術成熟度高，是當前航天運輸系統的首選動力系統。藉助火箭垂直起飛，不但可以快速逃離大氣層的束縛、減少上升階段的燃料消耗，而且還可以充分利用現有的火箭發射系統。美國航天飛機和X-37B都是搭載大推力火箭垂直起飛進入太空，完成任務後再入大氣層，水平降落在預定跑道。

此外，從「亞軌道重複使用運載器可作為升力式火箭動力重複使用航天運輸系統的子級」這句話可以看出，中國的亞軌道重複使用運載器也是選擇了「火箭動力」這條相對成熟的技術路線，它同樣採用水平着陸方式。

但中國航天顯然不是簡單抄襲美國的航天飛機或X-37B。「中國軍工」提到，這次是原創性、引領性科技攻關任務，「首次飛行旨在驗證升力式地面自主垂直起飛、再入返回、水平着陸等關鍵技術」。

除此之外，中國航天領域的另一個巨頭——航天科工集團此前也在空天飛機領域有長遠佈局並穩步推進。

2017年，中國航天科工集團公司副總經理劉石泉第二屆商業航天高峰論壇上首次披露，代號「騰雲工程」的中國空天飛機項目擬在2030年完成技術驗證試飛。

中國航天科工三院科技發展部部長助理戴江勇介紹說，「騰雲工程」涵蓋多項關鍵技術，包括結構和熱防護、氣動外形設計、組合動力系統等。」

2021年4月，中國航天科工三院31所透露，由該所研製的組合動力發動機——「雲龍」發動機的預冷裝置已經完成了目前國內最大尺度、最大空氣流量的温降試驗，試驗結果超出預期。「雲龍」發動機負責為空天往返飛行器提供動力，去年已完成了該型發動機原理樣機的整機試製，並通過了第一階段的系統級地面試驗驗證。