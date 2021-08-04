東京奧運｜暗批華運動員是金牌機器　美媒獎牌榜違奧委會慣例惹議

東京奧運會正進行得如火如荼，但美國傳媒被指一邊「操縱」獎牌榜使美國排名第一，另一邊卻暗批中國運動員被壓迫成「運動機器」，雙重標準態度引起網民批評。



8月3日的東京奧運會獎牌實時榜顯示，中國代表團繼續以明顯優勢領跑金牌榜，中國代表團取得29金18銀16銅的成績暫時位列第一，排名第二的美國隊拿到22金27銀和17銅的成績，東道主日本拿到17金6銀10銅的成績。美國的總獎牌數到目前為止持續領先全場。

美國《紐約時報》7月29日發表題為《不惜一切代價：奧運金牌背後的中國體育舉國體制》（The Chinese Sports Machine’s Single Goal: The Most Golds, at Any Cost）的文章，稱奪得舉重金牌的中國運動員侯志慧，從12歲起每周鍛鍊6天，每次都要舉起自身體重兩倍的重量」，並將運動員的訓練比作「體育流水線」，暗指侯志慧和其他人都是流水線上的「金牌機器」。

然而，澳洲新聞網（news.com.au）7月28日的一篇文章，就批評美國主流媒體對奧運會獎牌榜排名耍心機。報道指，美國部分媒體以國家或地區獲得的獎牌總數為排序第一因素，並不符合國際奧委會的常用慣例。

據了解，一個國家或地區在奧運獎牌榜上的名次通常是由金牌數量決定。如果金牌數持平，就依次比較銀牌數以及銅牌數。在國際奧委會官網、路透社以及新華社公布的獎牌榜排名顯示，排名都以金牌數而定。

澳洲新聞網報道，美國部分傳媒以國家或地區獲得的獎牌總數為排序第一因素，並不符合國際奧委會的常用慣例。（澳洲新聞網）

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