東京奧運｜暗批華運動員是金牌機器　美媒獎牌榜違奧委會慣例惹議

東京奧運會正進行得如火如荼,但美國傳媒被指一邊「操縱」獎牌榜使美國排名第一,另一邊卻暗批中國運動員被壓迫成「運動機器」,雙重標準態度引起網民批評。



8月3日的東京奧運會獎牌實時榜顯示,中國代表團繼續以明顯優勢領跑金牌榜,中國代表團取得29金18銀16銅的成績暫時位列第一,排名第二的美國隊拿到22金27銀和17銅的成績,東道主日本拿到17金6銀10銅的成績。美國的總獎牌數到目前為止持續領先全場。

美國《紐約時報》7月29日發表題為《不惜一切代價:奧運金牌背後的中國體育舉國體制》(The Chinese Sports Machine’s Single Goal: The Most Golds, at Any Cost)的文章,稱奪得舉重金牌的中國運動員侯志慧,從12歲起每周鍛鍊6天,每次都要舉起自身體重兩倍的重量」,並將運動員的訓練比作「體育流水線」,暗指侯志慧和其他人都是流水線上的「金牌機器」。

然而,澳洲新聞網(news.com.au)7月28日的一篇文章,就批評美國主流媒體對奧運會獎牌榜排名耍心機。報道指,美國部分媒體以國家或地區獲得的獎牌總數為排序第一因素,並不符合國際奧委會的常用慣例。

據了解,一個國家或地區在奧運獎牌榜上的名次通常是由金牌數量決定。如果金牌數持平,就依次比較銀牌數以及銅牌數。在國際奧委會官網、路透社以及新華社公布的獎牌榜排名顯示,排名都以金牌數而定。

澳洲新聞網報道,美國部分傳媒以國家或地區獲得的獎牌總數為排序第一因素,並不符合國際奧委會的常用慣例。(澳洲新聞網)

盤點東京奧運會多國美女運動員,中國選手搶眼(點擊瀏覽大圖):

+ 17