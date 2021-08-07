多圖｜中俄上演萬人聯合軍演　雙方實兵實裝合練畫面曝光

中俄「西部．聯合-2021」演習定於8月9日至8月13日在位於寧夏的青銅峽合同戰術訓練基地舉行，前期各項準備工作已經就緒，雙方已於8月5日先舉行實兵實裝合練，為萬人聯合軍演做準備。



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據新華社報道，中方參演部隊以西部戰區為主，俄羅斯聯邦武裝力量以東部軍區為主，雙方共派出兵力1萬多人。目前，俄方參演官兵按照中方防疫規定，完成隔離醫學觀察後，已全部進入演習地域。

中方專門建立與俄方的聯通專網，組織與俄視頻對接，明確演習總體安排、指揮演練、實兵演練、疫情防控要求。

另外，依託集裝箱組合式指揮方艙和指揮車組，開設指控中心，新研發了中俄文雙語通用版指揮訊息系統，採取多種模式構建通信指揮網絡體系，建設場區視頻導調指揮網，配發6類200多部通信指控裝備。

據悉，這是新冠肺炎疫情爆發以來，首次在中國境內進行中外聯演聯訓活動。俄羅斯國防部消息指，俄方參演官兵在聯演準備階段，首次學習使用解放軍提供的武器裝備。

另據《解放軍報》報道，中俄雙方參演兵力進行了聯合防空、聯合破障、聯合立體奪要、聯合傘降突擊、聯合對地打擊等20多個課目的演練。合練持續約40分鐘，整個過程銜接緊密，行動配合默契，火力協同精準，達到預期目的，為即將進行的正式演習奠定了堅實基礎。

中國此前曾派出軍隊前往俄羅斯進行軍演（點擊圖集瀏覽）：

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據報道，此次演習以聯合維護地區安全穩定為課題，中俄兩軍混合編組、合帳謀劃、聯合行動。這是俄軍首次成建制參加中方戰略戰役演習，也是俄軍首次成規模使用中方主戰裝備參演。

在7月29日中國國防部例行記者會上，新聞發言人吳謙就曾表示，此次演習旨在鞏固發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，深化兩軍務實合作和傳統友誼，進一步展示雙方打擊恐怖主義勢力、共同維護地區和平與安全的決心和能力。

值得一提的是，儘管此次中俄軍演只是在內陸的演習，也沒有像美國一樣公開聲稱是為了對付來自美國或其他西方國家的威脅，不過最近若干年以來中俄間的多次各種軍演都會被外界賦予同美國及其盟國之間對抗的意味，或者至少是為了應對來自美國等西方國家的威脅所進行的演練準備。