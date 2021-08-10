遼寧3女險溺死被指拒認恩人　稱17歲喪命少年「沒了也是活該」

遼寧省一名17歲男孩在秦皇島為救3名女孩力竭溺水身亡。隨後，三名女孩被曝態度冷漠，其中一名女子更說出「誰要他救」等話語，在網絡引發軒然大波。一名被救女孩哥哥出面道歉，溺亡男孩的姐姐也露面回應此事。



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8月10日，一個自稱秦皇島被救女子哥哥的道歉視頻在網絡傳播。該男子表示自己家庭受到很大影響，沒辦法正常生活，並稱「她是叛逆期」、「感謝那個男孩，為雯雯說過的一些話給大家道歉。」但網友對此並不領情，紛紛表示要讓這些女孩親自出面道歉。

綜合中國媒體此前消息，為救人溺亡的男孩名叫韓興博，今年剛17歲，遼寧人，在河北秦皇島工作。8月2日凌晨4時左右，韓興博與幾位同事在秦皇島海邊看日出時，聽到遠處海面上有人呼救，於是向求救方向趕去。

據稱，韓興博跑在最前面，到出事地點後，他穿着衣服直接跳進海里，在同伴配合下，最終救上3名落水女孩。而當同伴準備回頭拉韓興博時，才發現他已被海浪衝走，消失在大海中。

直到大概26小時過去後，韓興博的遺體才被打撈上岸。而得知消息的韓興博家人悲痛欲絕，站在海邊崩潰大哭，一度不能控制自己的情緒。

事後，網傳3位被救女孩的態度並不好，一聲不吭便離開現場，甚至還有傳言稱女孩們的家屬否認被救一事。

輿論之下，3名女孩向韓父下跪痛苦認錯：

一位自稱是當天接診的護士透露，在救命恩人遺體還未找到時，3名被救女孩就自行出院離開，其家屬在電話裏強調他們並不認識韓興博，也不承認韓興博是救人而死的事實。

「聽說那3個女孩當晚酒喝多了才跑去海里，也不會游泳，可惜了那個男孩，為救她們自己丟了性命，關鍵是那3個女孩還不肯出面，根本都聯繫不到她們。」網友的這個帖子，瞬間在網絡上引起軒然大波。

更有疑似其中一名女生在短視頻平台懟網友的評論「求他救了？」、「沒求他，他沒了也是活該」曝光，無數網友被徹底震怒。

有網友表示，「支持對三個女孩進行判刑，小男孩的事蹟應列為英雄世界，這三個女的應以侮辱英雄罪處罰」、「命無貴賤之分，靈魂卻有高尚與卑劣之別，子不教，父之過！」，「有的人活着，她已經死了，有的人死了，他還活着」。

有網友直接罵道「害死了別人，自己當縮頭烏龜，你們晚上睡得安心嗎？不覺得自己的行為很可恥嗎」、「如此歹毒，祝她們此生都不會好過吧」。

據報道，有熱心群眾聯繫到韓興博的姐姐，詢問有關3位被救女孩的相關事宜，以及對此事的態度，韓興博姐姐稱，被救者家屬已經來過殯儀館，也見過了自己父母，並表示如果有任何需要，他們都會積極配合。同時還解釋，3位女孩死裏逃生，當時非常驚慌，後來被醫護人員送去了醫院，根本就不知道韓興博為救她們犧牲了，所以懇請廣大網友不要盲目進行人身攻擊。

最新網傳視頻顯示，在韓興博的追悼會現場，3名被救女生在韓父面前下跪痛哭。網友質疑她們是真的知錯，還是在網絡聲討下才不得不認錯。

目前網友對該事件中被救者態度仍十分不滿，社交媒體上關於此事的憤怒情緒仍在蔓延。