吳亦凡事件｜曾助其贏12場官司　御用律師朱曉磊遭網民批「幫兇」

內地加拿大籍明星吳亦凡於周一（16日）被北京警方通報涉嫌強姦罪被批准逮捕。與此同時，其律師朱曉磊因幫吳亦凡打贏12場官司，遭內地網絡輿論聲討。



8月16日，據北京市朝陽人民檢察院官方微信號「朝檢在線」通報，北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。這一消息的發布令吳亦凡御用律師朱曉磊成為輿論關注的焦點。

據爆料，吳亦凡6年打贏12場官司，其中名譽侵權案件9宗。而這12場官司能贏都與北京星權律師事務所有關，而經常幫吳亦凡處理官司和糾紛的人士，就是該律所員工朱曉磊。

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消息指，在2019年，網民曾爆料吳亦凡「選妃」，朱曉磊親自出馬，讓三位網民付出了165,000元（人民幣．下同）的代價，並在媒體上連續道歉十天。在吳亦凡事件曝光後，朱曉磊還曾在節目中講述如何面對「造謠網暴」。

據稱，朱曉磊在未成立星權事務所前，是北京一間普通律所的律師，收入主要看業績，當時北京打官司收入最高的案件就是替明星辯護，恰巧朱曉磊就看中了這塊尚未開發的寶地。不過鑑於名人效應的存在，朱曉磊在接案時也摸索出了一套規律，就是只接有必勝把握的案件。其代表性的案件有，在2014年時替明星張馨予處理解約案件。隨後，這樣一位業務能力超強，在明星訴訟方面有高度專業水準的律師，逐漸進入了明星的視野。

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亦有爆料稱，2016年，20歲農村小夥王吉勝因申請成為「炮王吳亦凡」話題主持人，而被吳亦凡起訴索賠20萬元，法院最終判決王吉勝侵權，賠償37,000元並連續道歉15日。這次賠償掏空了王吉勝的家底。吳亦凡被刑拘後，網友紛紛吐槽並要求「翻案」，朱曉磊律師於8月4日向當事人退還10,000元（法院判決由王吉勝承擔的律師費）。

對於朱曉磊，有網民質疑稱，吳亦凡御用律師朱曉磊，以及當年幫吳亦凡打官司的北京星權律所律師，在接收吳亦凡委託時，知不知道吳亦凡「睡粉」特別是未成年女粉絲、選妃等違法犯罪行為？有沒有做吳亦凡違法犯罪的「幫兇」？ ​

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有網民稱，「律師代表的是法治，如果只是成為有錢人的代表，這樣的律師不需要，大家覺得呢？ 明星為了堵住他人嘴巴，向素人提出幾十萬賠償，法律公平正義在哪裏」、「吳亦凡原本2016年就該被封殺，誰讓吳亦凡多火了這麼多年。吳亦凡9起名譽權100%勝訴，吳亦凡御用名譽權律師朱曉磊，是不是要被調查？」。

還有網民表示，「據說這個律所在明星界可不一般呢，想必還會涉及到其他一些名人，有多少隱私都是他們知曉的，但用着合法的手段為他們規避着風險。」

不過，也有網民認為，作為律師，收錢代理，取證固證，引法據規，維護被代理人的合法權益合情合理，法院審理案件依據的是法律事實，雙方舉證質證來完善法律事實的過程，「證據就是王道」，不應攻擊法院、原告和律師。