中國96B坦克國際比賽參賽照公開　紅色塗裝搶眼一優點被指獨有

解放軍近日使用96B主戰坦克參加由中國、俄羅斯等12個國家承辦的「國際軍事比賽-2021」，紅色塗裝搶眼，同時該坦克性能受關注。



據央視新聞報道，俄羅斯時間周一（16日），「坦克兩項」組委會在俄羅斯莫斯科州愛國者公園舉行單車賽階段比賽抽籤儀式。抽籤確定中國參賽坦克將採用紅色塗裝亮相阿拉比諾賽場。

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「坦克兩項」比賽包括單車賽、團體賽、接力賽。在2020年的國際軍事比賽中，96B坦克亦曾按照以往參賽慣例參賽。

當時，有俄羅斯專家指出，抵達俄羅斯參加「坦克兩項」比賽的中國96B坦克的強項是生存力、防護和火控系統。他指：「96B坦克由於特殊的彈藥架獲得了更好的生存力，即使引爆彈藥也不會造成坦克毀壞。除了完善的基礎裝甲之外，坦克還裝備了陶瓷反應裝甲，而且這種裝甲可以隨時卸掉。」

這名專家還表示，96B坦克的另一個優點包括光電防護系統，目前除中國外還沒有類似系統，火控和夜視系統也是96B坦克的亮點。

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據介紹，「國際軍事比賽-2021」共設33個項目，由中國、俄羅斯、白俄羅斯、伊朗等12個國家分別承辦。在空軍方面，中國空軍派出殲-10B、殲-16、轟-6K、運-20、運-9共5型11架戰機參賽。其中，殲10B、殲16、運20是首次亮相國際賽場。

中國空軍參謀長助理王卓平曾表示，此次參賽的主要目的，是與相關國家軍隊增進友誼，深化軍事交流合作，在互學互鑑中提高實戰化能力。