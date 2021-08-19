慶祝西藏和平解放70周年大會　汪洋：築牢中華民族共同體意識

「慶祝西藏和平解放70周年大會」今天（19日）上午10時在西藏拉薩市布達拉宮廣場舉行，根據央視報道，此次活動將有約2.1萬人出席。

以中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋為團長的中央代表團周三（18日）中午也飛抵拉薩，出席此次活動。



中共中央書記處書記、中央統戰部部長、中央代表團副團長尤權宣讀中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委的關於慶祝西藏和平解放70周年的賀電。

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賀電向所有關心西藏發展的朋友們致以慰問。賀電指出，70年前，西藏和平解放，是西藏歷史上具有劃時代意義的轉折點，不僅徹底驅除帝國主義勢力、打擊分裂勢力，有利推進中國人民解放事業，堅決捍衛國家主權和領土完整，維護國家統一和民族團結，而且開放了百萬農奴翻身的道路，開啟西藏進步的光明前程。

賀電續指，70年來，西藏推翻舊制度、建立新政權，社會主義建設和改革開放深入推進，社會主義制度實現歷史性跨越，經濟社會實現全面發展，人民生活極大改善，城鄉面貌今非昔比，民族和睦、宗教和順、邊疆鞏固、邊境安全，社會主義建設呈現勃勃生機。

賀電指出，70年來，西藏翻天覆地的巨大變化充分證明，沒有中國共產黨就沒有新中國，也就沒有新西藏，中共中央關於西藏工作的方針政策是完全正確的，只有堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義制度，堅持民族區域自治制度，堅持新時代中國共產黨的治藏方略，才能實現西藏繁榮進步，才能開創西藏更加美好的未來。

8月18日，以中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋為團長的中央代表團飛抵拉薩，出席「慶祝西藏和平解放70周年大會」活動。（新華社）

賀電要求，推進藏傳佛教中國化，保障民生，保護生態，加強邊境地區建設，以及中國共產黨的組織和政權建設，確保國家安全和長治久安，確保人民生活水平不斷提高，確保生態環境良好，確保邊疆鞏固、邊境安全，為實現中華民族偉大復興的中國夢做出新的更大貢獻。

賀電還指出，駐藏人民解放軍、武警部隊和政法隊伍是保衛祖國邊疆、維護國家安全、推進西藏長治久安的堅強駐使，要始終牢記黨和人民的重托，加強練軍備戰，當好黨和人民忠誠衛士，為邊疆鞏固、民族團結、經濟發展、社會和諧再立新功。

隨後，中央代表團團長汪洋先後向西藏自治區、西藏軍區、武警西藏總隊贈送賀匾。汪洋先後向西藏自治區政法系統、中國佛教協會西藏分會贈送賀幛。

汪洋發表講話指出，西藏和平解放是西藏具有劃時代意義的歷史轉折，從此西藏走上了由黑暗到光明、由落後到進步、由貧窮到富裕、由專制到民主、由封閉到開放的道路。70年來，西藏社會制度實現歷史性跨越，舊西藏人分三等九級，下等農奴毫無尊嚴。我們徹底驅逐帝國主義勢力，結束政教合一、神權控制的歷史，「翻身做主的百萬農奴歡呼：貴族的太陽落下去了，我們的太陽升起來了」。

他強調，70年來，西藏人民生活發生歷史性變化，今天西藏各族群眾不愁吃、不愁穿，先天性心臟病等地方病得到歷史性消除和防治，百姓生活品質日益提高。70年來，西藏民族團結實現歷史性進步，消除了舊社會的民族歧視、民族隔閡，挫敗達賴集團和境外敵對勢力的分裂破壞活動，促進各民族共同團結奮鬥。

他又表示，各族群眾的宗教信仰得到充分尊重，全區170多個寺廟實現水電、網絡、消防等設施的全覆蓋，4.6萬僧尼都享受到社會保險，今天的西藏宗教和順，社會和諧，民族和睦，各族人民相親相愛，猶如茶和鹽巴，中華民族大家庭其樂融融。中共十八大以來，西藏步入發展最好、變化最大的新時代，經濟年均增速位居全國三甲，農村居民人均可支配收入年許多年位居全國第一，西藏和全國人民一道如期如願建成小康社會。

汪洋發表講話強調，西藏和全國人民一道如期如願建成小康社會。（央視）

汪洋說，西藏和平解放七十年的成就，創造了改天換地的奇蹟，是中共中央領導、西藏各族群眾拼搏、全國各族人民大力支持的結果，70年來，西藏各族人民像格桑花一樣團結奮鬥，守護神聖國土、建設幸福家園，其汗水和成就匯入了偉大祖國發展進步的歷史洪流，其奮鬥和貢獻永遠篆刻在共和國的歷史豐碑上。深切緬懷為西藏革命、改革事業，為保衛、建設祖國邊疆奉獻生命的先烈和英雄們，他們的風範永垂青史。

他強調，沒有中國共產黨就沒有新中國就沒有新西藏，這是被70年來發展歷史證明的道理，要充分感悟中國共產黨的領導是歷史和人民的選擇，充分感悟今天的幸福生活從哪裡來，不斷堅定聽黨話、跟黨走的思想自覺和行動自覺。要築牢中華民族共同體意識，不斷增強各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同，打牢民族團結的思想基礎、文化認同。

西藏自治區黨委書記吳英傑發表講話。（央視）

汪洋還說，要堅持以人民為中心的發展思想，推動經濟社會高質量發展，發展是促進共同富裕、實現長治久安的基礎，西藏所有的發展都要賦予民族團結進步的意義、改善民生的意義。要鞏固和平發展成果，全面推進鄉村發展振興，把民生實事一件接一件辦好，讓各族群眾幸福感更可持續，安全感更有保障。

隨後，西藏自治區黨委書記吳英傑發表講話。他表示，向中央代表團和各位嘉賓朋友們表示熱烈歡迎，向在各個歷史時期為西藏建設奮鬥犧牲的革命先烈表示深切緬懷，向老幹部、老戰士、老同志、老功臣、老模範以及各界人士致以節日的祝賀。