內地8歲男團出道四天火速解散　幕後公司大門深鎖官媒促徹查

近日內地娛樂圈有一隊偶像男團「天府少年團」（Panda Boys）出道，但團體成員平均年齡僅8歲，引起輿論熱議，官媒也發評論質疑並提出要查一查背後的公司。

內地記者尋線找到該經紀公司「ASE亞洲星空娛樂」位於成都市的辦公地點。雖然「天府少年團」已改名為「熊貓藝術少兒團」，但牆上仍張貼著大幅的「天府少年團」海報，現場辦公區內沒有人辦公，大門緊鎖。



天府少年團幕後公司「ASE亞洲星空娛樂」現大門深鎖。（紅星新聞）

天府少年團成員來自四川成都，成員年齡最小是7歲，最大也僅得11歲。天府少年團先在8月4日於微博上宣布出道，8月20日在成都舉辦線下出道發布會，正式出道，即場跳唱表演融入不少川劇元素的出道單曲《出發》。但團員年齡過小，引發外界質疑。網民評論稱「8歲，是不是有點過分了？」「小孩子先好好讀書吧！」

ASE亞洲星空娛樂再於24日凌晨，宣布天府少年團正式更名為「熊貓少兒藝術團」，強調「不做飯圈文化，沒有資本運作，就是同一群熱愛唱歌跳舞的孩子們做一件有意義的事」。但未能平息外界質疑，後ASE亞洲星空娛樂在發表聲明稱，即日起解散天府少年團，並認真妥善處理後續工作，感謝社會各界及網友監督批評。

而24日，《紅星新聞》記者找到ASE亞洲星空娛樂位於成都市青羊區富力廣場的辦公地點。雖然天府少年團已改名為「熊貓藝術少兒團」，但牆上張貼著大幅的天府少年團海報，現場辦公區內沒有人辦公，大門緊鎖。

《紅星新聞》記者透露，3點後，看到兩位搬運樂器的工作人員打開門鎖進入辦公區。其中一名工作人員透露，4樓辦公區目前沒有人，9月才有相關培訓課程。另外，熊貓藝術少兒團的孩子們之前一直在三樓排練，「不過這幾天好像都沒有見到了」。三樓排練區目前在大規模裝修中。周邊商家表示，在他做生意的半個月時間裡，沒有見到這群孩子。

據天眼查顯示，ASE亞洲星空娛樂所在的時代星空文化傳媒（成都）有限公司成立於2017年8月，註冊資本200萬人民幣。 據《紅星新聞》報道，ASE 亞洲星空娛樂 2020 年開設 ASE 國際偶像訓練基地，宣稱要展開系統的國際偶像孵化業務，業務範圍包括少兒培訓、偶像養成兩大板塊。天府少年團從海選招募到成團出道，歷時僅 7 個月。而且，ASE 亞洲星空娛樂 針對低齡兒童的業務，不止這一個。

8 月 24 日，成都市文化廣電旅遊局下屬文化市場執法總隊工作人員對《紅星新聞》記者表示，正在核實 「天府少年團 」 所屬公司是否在管轄區域內備案，如果有備案會展開進一步調查。

官媒批：別讓金色童年變成金子童年

央視網在微博發文稱，「『造星』遊戲內捲到小學生，實在荒誕。且看這幾個孩子的妝造，過分成人化，讓人哭笑不得；九年義務教育都沒有結束，就在資本運作下開始「營業」，不是妥妥的「童工」」？

該文章指出，北京市廣電局今年5月已發文規定，不允許未成年人參加偶像養成類節目；導向已如此明確，還大張旗鼓打着「養成系」名號「忽悠」未成年人逐夢演藝圈：「到底是傻還是想錢想瘋了？少年兒童身為國家未來，這背後的公司，需要好好查一查，千萬別讓孩子金色的童年，變成金子的童年，別讓娃娃們道都沒找着，就尋摸着出道了！」

中國官媒新華社旗下《半月談》則評論稱，大批還未成年的偶像被推向市場，一方面使他們脱離正常生活學習的環境，過早接觸紛繁複雜的娛樂圈，不利於他們身心健康的發展；同時，也將「出名要趁早」的錯誤價值觀傳遞給社會，誤導辨別能力較弱的青少年。

文章強調，偶像養成產業的發展，絕不能以犧牲未成年人的健康成長為代價，「過分追逐低齡化的偶像養成產業，該管管了！」

《北京青年報》則批，不可否認，所謂打造童星、童模，偶像養成低齡化，實際上是一種「虐童行為」；只是這種虐童行為，經過藝術包裝，又不被法律所禁止，因而被眾多家長和商家追捧。

文章呼籲，有關部門應發揮監管作用，淨化網絡空間，認真落實「網絡保護」專章，對未成年人的線上線下全方位保護。同時，應嚴格執行新廣告法，限制電視台等公共媒體播放10歲以下未成年人代言的廣告。