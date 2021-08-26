廣州佛山擬合作建設「廣佛灣」　打造「從兩市邊緣到中心」

廣東佛山市南海區近日召開「廣佛灣概念規劃和城市設計國際咨詢評審會」，經過評審專家組篩選，最終從5個入圍設計單位的設計方案中，選拔出3個優選方案。

內地傳媒報道形容，廣佛（廣東、佛山）同城進程迎來重大進展，接下來只要待綜合評價後會確定方案深化單位，「廣佛灣崛起也蓄勢待發！」。



報道介紹，在今年3月25日，兩區政府共同組織開展「廣佛灣概念規劃和城市設計國際咨詢」，首次提出廣佛灣概念。廣佛灣位於廣州荔灣區和佛山南海區交界地區，以廣佛河為界，南側為荔灣海龍圍、北側為南海大瀝，毗鄰廣州白鵝潭商務區、佛山千燈湖金融高新區，南距廣州南站約10公里，北距廣州火車站9公里，西離佛山西站約14公里。廣佛灣地區總面積約23平方公里，其中荔灣區約11平方公里，南海區約12平方公里。

報道稱，就目前的情況來看，廣佛灣的具體定位雖然還在研究中，但總體思路是要做「產、城、景、人、文」和諧共融的示範區，充分實現地區的潛在價值，進而推動兩區的協同發展，是個綜合性新城。從總體看，荔灣、南海交界區域呈現「非城非鄉」的空間景觀，建設用地和農田互嵌，生產、生活和生態空間犬牙交錯，建成區開發強度高。

廣佛灣的產業布局會圍繞界河兩岸區域的優勢產業為重點，例如花卉產業。至於發展方向上，則會聚焦時尚、科創等領域，還有建設軌道TOD、突出廣府文化、設置共同管理區域等先進設想。