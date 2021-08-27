內地網民規模破10億包括2.97億農村網民　全國互聯網普及率71.6%

周五（27日），中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布第48次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，中國的網民規模有逾10億，互聯網普及率達71.6%，形成全球最龐大的數字社會。



《報告》顯示，中國的網民規模有逾10億。（資料圖片）

《報告》指，截至今年6月，中國網民總體規模達10.11億，較2020年12月增長了2175萬，網民的人均每周上網時長為26.9個小時。龐大的網民規模為中國經濟高質量發展提供了強大的內生動力。其中手機網民規模達10.07億，較2020年12月增長了2092萬，網民使用手機上網的比例為99.6%。

《報告》稱，農村網民規模達到2.97億，佔整體網民的29.4%，農村地區互聯網普及率為59.2%，城鄉互聯網普及率縮小至19.1個百分點，城鄉數字鴻溝明顯縮小。此外，隨著相關部門推動互聯網應用適老化水平及特殊群體的無障礙普及，50歲及以上網民佔比達28.0%，按年增長了5.2個百分點。

《報告》表示，截至2021年6月，中國網上外賣用戶規模達4.69億，較2020年12月外賣行業數字化水平不斷提升，新消費趨勢凸顯，增長4976萬，在各類調查應用中增速最為明顯。這表明，外賣行業數字化水平不斷提升，新消費趨勢凸顯。自疫情以來，各類非餐飲外賣業務佔比正在不斷擴大，外賣行業覆蓋內容不斷豐富。

《報告》又稱，截至2021年6月，中國在線辦公用戶規模達3.81億，較2020年12月增長3506萬，網民使用率為37.7%。在線辦公細分應用持續發展，在線視頻/電話會議、在線文檔協作編輯的使用率均為23.8%。

此外，中國已累計開通5G基地台96.1萬個，5G網路已覆蓋全國所有地級城市、95％以上的縣域地區、35％的鄉鎮地區。5G商用發展實現規模、標準數量和應用創新三大領先。截至今年5月，中國5G標準必要專利聲明數量佔比超過38%；5G應用創新案例已超過9000個。