解放軍特種部隊配備新型作戰武器　全息瞄準具「看哪兒、打哪兒」

解放軍西部戰區微信公眾號西陸強軍號8月26日刊文，講述了在77集團軍某特戰旅近日組織的一場演練考核中，特戰小隊機降滲透後突遭敵火壓制，並靈活改變戰術對抗的故事。



值得關注的是，特戰小隊的95短突上配備了先進的全息瞄準具，具備了看哪兒打哪兒的能力。新作戰能力引發外界關注。

報道中77集團軍某特戰旅副小隊長處置敵情的特寫照片中，不僅僅清晰地展現了「95式步槍+全息瞄準鏡」的槍瞄組合，其槍口下放還懸掛了一個榴彈發射器。報道稱，在此次演兵場之前官方就透露，這種全息瞄準鏡採用兩點一線瞄準，而不是傳統概念的三點一線瞄準，是一種革命式速瞄瞄具。

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全息瞄準具的核心是「高大上」的全息衍射技術，最早應用於戰鬥機飛行員的平顯上，後來經過多年實驗和研發，縮小為如今的全息鏡。和戰鬥機飛行員觀察全息平顯的情況一樣，射手使用全息瞄準具時看到的圖像無限遠處，這點遠遠勝過了視界窄小的紅點瞄準鏡。

憑藉瞄準快、射擊精度高等優點，全息瞄準鏡在面對高速移動的敵人時，使用者可以通過鏡中標示的着彈點，更快速地鎖定目標，具備了「看哪兒、打哪兒」的能力，大大提升解放軍的特種作戰能力。演練中，利用這些精良的裝備，特戰小隊靈活作戰們派遣狙擊小組利用高山植被滲透到位，突擊組搭乘防護突擊車從正面快速突防，營救組利用煙幕掩護強攻，整個行動快速高效。

陸軍第77集團軍「西南獵豹」特戰旅前身是原成都軍區特種偵察大隊，是全軍首支團級規模特種偵察部隊，成立於1988年10月，也是解放軍最早的7個特種大隊之一。隨着解放軍的改革優化，特種作戰力量已經成為新質作戰力量的重要構成，該特戰旅歷經6次體制編制調整，從特種偵察大隊、特種大隊到特種作戰旅，從小到大、從弱到強，實現了一步步發展壯大。

在數年前那場「脖子以下」的改革中，中國在原18個集團軍的基礎上調整組建了13個集團軍，隸屬於西部戰區第77集團軍的「西南獵豹」特戰旅也應運而出。如今，陸軍每個集團軍都配屬一個特種作戰旅，和新疆、西藏軍區的兩支特戰旅一起，構成了15個旅級整建制特種力量。

每支特戰旅都有不同「外號」，和自己的定位和特長都高度相關。例如北部第78集團軍「血狼」特戰旅，專職擔負高寒地區特種作戰任務；南部戰區第75集團軍「叢林猛虎」特戰旅，擁有豐富的叢林作戰經驗；西藏軍區「高原雪豹」特戰旅，是全軍唯一一支高原特種作戰部隊。

而第77集團軍的這支特種部隊力量也發生了變化，其別稱也從最初的「西南獵鷹」變更成為今天的「西南獵豹」。由於最早隸屬於成都軍區，其別稱中的「西南」二字不難理解，而「獵豹」相比「獵鷹」同樣速度迅猛，但身體更加強健。

作為全軍首支特種部隊，該特戰旅的訓練標準也同樣「一馬當先」，就拿跳傘技能這一項來講，「西南獵豹」們不僅要學會傳統的圓傘跳傘，還要掌握難度更高的翼傘。翼傘相比圓傘具有滯空時間更長、速度更快、操作更靈活等優勢，更適合特種兵從空中隱蔽快速滲透，但與此同時其操作更難、戰術要求更高。

在很長一段時間內，翼傘跳傘由於訓練難度大，只有跳傘經驗豐富的少部分傘降教員能夠熟練駕馭。2020年年中，該旅組織全體官兵，在野外駐訓地展開跳傘訓練，其中，除了新參訓的人員還在使用圓傘，「老特戰」們已經開始進行翼傘跳傘的訓練。