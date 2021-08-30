美媒稱讚中國空間站「小而輕」：航天員像「生活在別墅裏」

美媒對比中國空間站與國際空間站，並引述中國設計師的話稱讚中國空間站：讓航天員如同「生活在別墅裏」。

報道稱，中國空間站比國際空間站小而輕且功能完善，國際空間站最近增加俄羅斯的「科學」號實驗艙之後，重量達到450噸。



美國「太空」（Space）網站8月30日報道，中國空間站比國際空間站小且輕，中國設計師形容，新的中國空間站以及前來訪問的太空飛船和貨運飛船將擴大航天員的可用空間，會使他們感到「生活在別墅裏」。

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中國空間站16.6米長的天和核心艙擁有對接口，可對接神舟飛船和天舟飛船，以及迎接未來發射的兩座實驗艙。一個大型機械臂能夠幫助「夢天」實驗艙和「問天」實驗艙進行對接並在航天員太空行走時提供輔助。

報道指，天和核心艙比中國過去十年發射的天宮一號和天宮二號實驗室大得多，重量是它們的近3倍，達到22噸。中國空間站系統副總設計師柏林厚說，與中國此前的太空實驗室空間狹小不同，新的中國空間站以及前來訪問的太空飛船和貨運飛船將擴大航天員的可用空間，會使他們感到「生活在別墅裏」。

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據悉，中國空間站本着「人性化」的設計理念擁有多個功能區，例如工作區、睡眠區、衛生區、就餐區、醫監醫保區和鍛鍊區等六個區域，日常生活會用到的微波爐、冰箱、飲水機、太空自行車等均配備到位。

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當前，在軌運行的國際空間站只剩中國天宮號空間站和國際空間站。而多國聯合建造的國際空間站目前由於設備老化，正面臨退役。

央視財經新聞6月18日報道稱，如果目前在軌運行的國際空間站，在未來幾年內按計劃退役，那麼中國可能將在相當一段時期內成為唯一一個在太空中運營長期在軌空間站的國家。