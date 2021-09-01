防疫過嚴？歐洲商會指外資無法預判規劃　一旦失去希望或遷離香港

面對歐美採取「與病毒共存」、而內地嚴防輸入政策，特首林鄭月娥昨日（31日）透露，政府將與內地通關放於較優先位置，在接種率進一步推高前，本港會繼續從嚴防疫。

香港歐洲商務協會上月曾去信林鄭，批評嚴厲防疫政策威脅本港國際金融中心地位，協會主席高飛（Frederik Gollob）接受英國廣播公司（BBC）訪問，認為過去兩年香港充滿不確定，外資無法對未來預判和規劃，形容「好像處在黑箱子裡」，目前企業「基本上靠希望生活」，一旦失去希望就會做出決定，包括是否遷出香港。

政府發言人回覆BBC指，每個經濟體或國家都有自己獨特的關切和考慮，必須根據當時的實際情況，採取符合全體人民的最佳利益的行動，不能一概而論。



高飛指近兩年在香港的外資無法對未來預判和規劃，一旦失去希望就會決定是否遷出香港。（香港歐洲商務協會facebook圖片）

外資無法預判規劃 一旦失去希望或離港

香港歐洲商務協會代表約2400家在港歐洲企業，高飛承認商會就政府政策發公開信是「非常極端的做法」，他稱疫情下，會員企業一直在嘗試保證高就業，或者至少維持現狀，然而近兩年太多不確定性，令商會開始討論香港的角色和地位，「我們需要在香港留多少人？在可預見的未來，我們能不能再次在亞洲旅行而沒有大的限制？」

過去兩年，本港營商出現轉變，包括實施《國安法》及醞釀《反制裁法》，高飛認同很難將這些可能導致公司外流的因素分開，也無法估算抗疫措施帶來的具體影響，「但由於現狀沒有好轉，公司不得不重新考慮將部分業務遷往外地。」他稱企業最討厭不確定性，一旦失去希望就會做出決定。

高飛說並不期待港府有實際回應，「我是現實和看重實踐的人」，只是希望通過發聲帶來改變。他又要問政府進一步交代清楚抗疫的目標：「是先和中國還是世界通關？如果是先和中國通關的話，為了達成這個目標，需要做些什麼？疫苗接種率需要達到多少？是否制訂時間線？」

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政府：高接種率便能安全地放鬆防疫措施

政府發言人回覆英國廣播公司時表示，會密切關注其他經濟體或國家如何應對和調整防疫政策，會盡可能地吸取經驗教訓。但強調每個經濟體或國家都有自己獨特的關切和考慮，必須根據當時的實際情況，採取符合全體人民的最佳利益的行動，不能一概而論。

發言人又指，香港需要達到更高的疫苗接種率，以便能以安全的方式放鬆防疫措施。