索羅斯稱北京摧毀下金蛋的雞　環時駁：被稱為陰謀家屢遭中外批評

在持續撰文抨擊中共領導層對經濟領域的強力監管後，美國金融大鱷索羅斯（George Soros）受到中國輿論的關注。內地官媒《環球時報》將其稱為「全球經濟恐怖分子」。



9月4日，環時發文稱，索羅斯的頭銜包括「全球經濟恐怖分子」「陰謀家」「世界上最邪惡的人」「撒旦的兒子」。報道聚焦這位美國金融大鱷的理由是索羅斯近來「用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管」。

索羅斯近期連續批評中共，受到中國輿論的關注。（視覺中國）

索羅斯近期連續投書美媒《華爾街日報》、英媒《金融時報》，狠批中共高層對經濟領域的強力監管。他說，中共領導人正在摧毀「下金蛋的鵝」，摒棄中共前領導人鄧小平的政治經濟遺產；中共領導人治下的中國投資者面臨被粗暴的驚醒。

近來，中國監管機構以打擊壟斷為由宣佈調查了包括阿里巴巴、螞蟻集團、美團、滴滴、騰訊等在內的中國網路企業。其中，馬雲創立的阿里巴巴被處罰182億人民幣，震動海外內輿論和投資者。

另據中國「同花順財經」8月16日報道，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）已出售價值約7,700萬美元百度股票和4,640萬美元唯品會股票，同時還清倉騰訊音樂股票。這在當時被視為「抄底失敗」。

馬雲（右）、馬化騰等大佬所創立的企業近來遭受到中國官方機構的強力監管。（Reuters）

除撰文抨擊外，環時稱，索羅斯的「開放社會基金」將在10年內向「人權觀察」提供1億美元的捐款。而後者在諸如新疆「強迫勞動」、香港政治運動、新冠病毒溯源等議題上向中國持續發難。該組織目前已被北京方面「拉黑」。

這家被稱為民族主義小報的媒體還深挖索羅斯的早期言行，包括1998年亞洲金融風暴「折戟」香港，2016年後唱衰中國「經濟會硬着陸，加劇全球通縮」，2019年聲稱「對打敗中國的興趣超過對美國國家利益的關心」。

報道還指，索羅斯「勾結」香港的黎智英，試圖「做空港股謀利，聯合策動金融戰配合顏色革命」。自「港版國安法」出爐後，黎智英已被拘押，索羅斯涉港舉動被指再次失敗。

習近平針對經濟領域的舉動雖然有爭議，但普通民眾對中共的支持率不降反升。（新華社）

環時稱，索羅斯的他國的聲譽亦不佳。2020年，索羅斯批評印度是開放社會最大和最可怕的挫折，印媒則反駁他「極端狂妄自大，自以為是地以為擁有破壞別國穩定，並摧毀這個國家的權力」，「印度必須提防這個全球經濟恐怖分子」。

2018年，土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）批評索羅斯是「妄圖分裂和摧毀國家的外國陰謀家」。2017年，馬其頓、羅馬尼亞、匈牙利、阿爾巴尼亞、塞爾維亞、克羅地亞等國發聲，指責索羅斯及其基金會煽動民眾敵對情緒，激化社會矛盾。2016年，匈牙利掀「反索羅斯」運動，打擊任何與其有關聯的組織。