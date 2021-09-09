索羅斯屢批中國監管措施　外交部：對外開放國策任何時候都不動搖

針對美方一些人士表示，中國政府加強市場監管舉措可能加劇市場風險一事，中方回應稱「對外開放是中國基本國策，任何時候都不會動搖」。



在9月8日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應記者問詢時做出上述表態。

汪文斌表示，中國政府加大反壟斷監管力度，查處不正當競爭行為，維護市場公平競爭秩序，有利於從根本上促進中國經濟實現公平、有序、可持續的增長與發展，對於世界經濟發展也是長期利好。

他還強調，上述做法不僅有法可依，而且有例可循，是許多國家管理經濟活動的慣常做法。汪文斌指出，對外開放是中國基本國策，任何時候都不會動搖。

汪文斌還表態稱，中方將一如既往為外國投資者來華投資興業提供更好保障，同各方一道堅持開放合作、互利共贏，共享發展機遇，共促世界經濟復甦和增長。

據悉，近一階段以來，美國億萬富翁、素有「金融大鱷」之稱的索羅斯（George Soros）連續在各大媒體發文炮轟中國。

索羅斯近期連續批評中共，受到中國輿論的關注。（視覺中國）

在8月13日美國《華爾街日報》刊出的一篇文章中，索羅斯攻擊了中國政治制度、中國政府和中共領導人。索羅斯警告稱，中美兩國所代表的是截然相反的治理體系，中共是全球開放社會最危險的敵人，中國的極權體制封閉有紀律也更強大，因此更有可能在中美衝突中獲勝。

8月30日，索羅斯又在英國《金融時報》撰文，稱中共打壓私營企業已經嚴重拖累了經濟，也表明中共不了解市場經濟。索羅斯主張，美國國會應通過法案讓資產經理人只能投資中國「實際治理架構透明、符合股東立場的企業」。

9月6日，索羅斯在《華爾街日報》發表專欄評論，批評全球規模最大的投資資產管理集團貝萊德（Black Rock）向中國投入數以十億計美元是一個悲劇性的錯誤，不但對客户資金構成風險，而且也損害美國和其他民主國家的國家安全利益。

此外，索羅斯還攻擊中共提出的「共同富裕」口號，稱這從根本上改變了中國的發展方向，對外國投資者預示着不祥。索羅斯呼籲美國國會應當通過立法，授權美國證券交易委員會限制流向中國的資金。

索羅斯是美籍猶太商人、金融投機家、股票投資者，是索羅斯基金管理公司和開放社會研究所主席。他1930年出生在匈牙利，1952年畢業於倫敦政治經濟學院，1956年遷居美國。在英國求學期間，拜師於猶太裔哲學家卡爾·波普爾（Karl Raimund Popper），後者寫了《開放社會及其敵人》一書。在2019年的美國富豪榜中，索羅斯以86億美元的資產排名第56。