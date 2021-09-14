全運會今日開幕　提前開賽為何已成慣例？｜一文睇清

第十四屆全運會今日（9月15日）在陝西西安開幕，但不少觀眾都發現，部分項目已提前開賽，比如港隊單車選手李慧詩已奪得一金一銅，14歲的奧運冠軍全紅嬋領銜廣東隊獲跳水團體金牌，她在女子10米跳台決賽也成功奪冠。



為什麼全運會還沒有正式開幕，比賽就已經開始並決出金牌？



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三十年來的「慣例」

開幕式前的賽事被稱為「先期項目」，奧運會上也有，比如女子足球賽在東京奧運會開幕式前兩天進行。而全運會的「先期項目」是三十年多來的慣例，比如2017年天津全運會，雖然8月27日才正式開幕，但早在當年4月就進行了馬拉松項目的比賽，從5月份到開幕前還進行了花樣游泳、網球、柔道、藝術體操、跳水、足球等多個項目的角逐。

三個原因要提前比賽

全運會為什麼要提前開賽？首先和賽期有關，奧運會一般比賽日都是15至17個的比賽日，而全運會的比賽日只有13天的時間。時間短的同時項目也很多，如本屆全運會共設54個大項、595個小項，其中競技比賽項目設35個大項410個小項、群眾比賽項目設19個大項185個小項。比如排球、籃球和足球等項目，還會分成年組、青年組等等。

由於小項目多，佔據的時間、場地等等也就更多。再加上賽期比較短，所以很多項目都是提前進行，比如跳水提前開戰，就不會影響之後的游泳項目。

其次是考慮到場館分佈。本屆全運會共有各類場館設施53個，遍佈西安、咸陽、延安及漢中等城市，距離主會場較遠。還有一些項目安排在陝西以外的浙江、山東、四川、海南、江蘇、天津、河南7個省市舉辦。因此，提前開賽甚至是異地先期辦賽，可以大大緩解主辦方的壓力。

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避免與國際大賽撞期也是另一個重要原因。國家隊在9月至10月間有國際大賽的任務，比如在本屆全運會女籃賽場上，以國家隊為班底的奧運聯合隊提前開賽，是因為約旦女籃亞洲杯將於月底舉行。